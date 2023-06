Drive-Away Dolls: il primo trailer del nuovo film diretto da Ethan Coen

Il 22 settembre arriverà nei cinema americani il film Drive-Away Dolls, il nuovo progetto diretto da Ethan Coen di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si assiste a quello che accade quando due giovani, dalla personalità molto diversa, prendono a noleggio per errore la macchina sbagliata, ritrovandosi così alle prese con una misteriosa valigetta, situazione che causerà non pochi problemi. Il filmato promozionale, come prevedibile, è pieno di battute divertenti e situazioni sopra le righe, un'atmosfera molto in linea con le opere dei fratelli Coen.

La trama del film

Il film Drive-Away Dolls sarà una commedia interpretata da Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan nel ruolo delle protagoniste.

Al centro della trama ci sono Jamie, uno spirito libero disinibito che è un po' in crisi dopo la fine di una relazione con una ragazza, e la sua pudica amica Marian, che ha un disperato bisogno di rilassarsi. Alla ricerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato a Tallahassee, ma la situazione precipita quando incontrano un gruppo di criminali inetti lungo la strada.

Il cast stellare

Beanie Feldstein, Pedro Pascal, Colman Domingo, Bill Camp e Matt Damon sono l'eccentrica posse che dà del filo da torcere alle due protagoniste.

Ethan Coen ha diretto il film che ha scritto con la moglie Tricia Cooke e di cui è anche produttore.

Considerando la data di uscita, Drive-Away Dolls potrebbe compiere il suo debutto durante uno dei festival cinematografici internazionali in programma nei prossimi mesi.