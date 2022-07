Drew Barrymore ha una teoria sul suo ex: "Ecco perché le donne adorano Justin Long"

Drew Barrymore, durante un podcast recente, ha rivelato di aver una teoria a proposito del motivo per cui le donne vanne letteralmente pazze per un suo ex.

Drew Barrymore sa perché le donne amano Justin Long: la conduttrice del The Drew Barrymore Show ha rivelato che in passato era "molto innamorata di Justin", che ha frequentato dal 2008 al 2010, principalmente perché l'attore è semplicemente esilarante.

"Vuoi sapere perché le donne impazziscono per lui?", ha esordito la Barrymore durante l'ultimo episodio del podcast chiamato A Little Bit Extra del comico Mike Birbiglia. "Ci sono molte ragioni, ma la sua simpatia è sicuramente fondamentale: è uno dei più acuti, arguti e brillanti di sempre, ti fa semplicemente impazzire dalle risate".

Guardando indietro, l'attrice ha ammesso di non aver mai capito perché i paparazzi fossero così affascinati dalla sua storia d'amore con l'attore Tusk: "Non ho mai capito perché siamo stati una coppia così interessante... per me non aveva alcun senso, voglio dire, chi se ne frega? Non eravamo così eccitanti".

Sebbene le due star del cinema abbiano preso strade separate, Drew Barrymore e Justin Long sono ancora amici e fan l'uno dell'altra. Ad esempio, nel marzo del 2020, Drew ha commentato un post pubblicitario relativo a Justin Long di Paper Magazine scrivendo: "È fantastico".