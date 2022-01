Drew Barrymore rivela che il cast di Queer Eye l'ha aiutata a ricominciare a cercare un partner

Drew Barrymore è stata sposata tre volte: con Jeremy Thomas, Tom Green e Will Kopelman, l'uomo con il quale l'attrice condivide le sue due figlie. Fino all'intervento del cast di Queer Eye la star di Charlie's Angels non aveva ancora ricominciato a cercare un partner da quando i due si erano separati nel 2016, dopo quattro anni di matrimonio.

Dopo svariati anni fuori dal mondo degli appuntamenti, la Barrymore ha ammesso in un'intervista di ET che è stato "difficile" per lei cercare di ritrovare l'amore. La star ha rivelato di non "essere stata in grado di frequentare nessuno a causa delle sue figlie", che secondo lei sono il suo "obiettivo centrale".

Ed è proprio qui che è entrato in gioco il cast di Queer Eye che ha recentemente offerto all'attrice un corso accelerato sugli appuntamenti durante un'apparizione al The Drew Barrymore Show. I Fab Five hanno ascoltato e dato i loro suggerimenti alla star di E.T. L'Extraterrestre mentre lei aveva un appuntamento digitale con lo chef Sam Talbot.

Durante una conversazione con Bobby Berk, Drew Barrymore ha ammesso che per lei è sempre stato difficile bilanciare l'essere madre e il desiderio di trovare l'amore. La star di 50 volte il primo bacio ha spiegato che non voleva "portare le persone a casa" perché ha "due figlie" e credeva che le ci sarebbe voluto "molto tempo" per incontrare qualcuno e sentirsi abbastanza a suo agio da presentarlo alle sue bambine.