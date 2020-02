Drew Barrymore prima e dopo la dieta: le foto condivise su Instagram

Drew Barrymore ha condiviso con i suoi fan le foto del prima e dopo la dieta, alcuni video girati durante gli esercizi, soprattutto, come ha spiegato, per mostrare a tutti in che modo si è riappropriata di se stessa.

La voglia di cambiare qualcosa nel proprio corpo è nata in Drew Barrymore una volta cominciate le riprese di Santa Clarita Diet e l'angelo custode al suo fianco durante l'importante cambiamento è stata Marnie Alton, esperta di benessere, personal trainer e amica.

"Questa donna è la mia insegnate da molto tempo e una delle mie amiche più importanti. Mi ha aiutata, mi ha guarita. Mi ha incoraggiata ad andare avanti quando sentivo che essere forte era un compito insormontabile": comincia così il post in cui Drew Barrymore ha raccontato una fase fondamentale della sua vita.

"Ogni primavera, quando dovevo cominciare ad allenarmi per diventare Sheila Hammond, Marnie è stata colei che mi ha portata dove volevo arrivare: ho perso 10 kg" ha scritto la Barrymore che, come aveva già spiegato, ha visto in Sheila molto più di un personaggio: era una sfida a cui lei voleva dare l'immagine migliore.

"Non tutto gira intorno a sentirsi dei terminator! È più qualcosa che ha a che vedere con il ritrovare se stessi. Come essere il miglior se stesso. Ma per fare questo abbiamo tutti bisogno di una guida e dobbiamo sperare che i nostri maestri siano intelligenti, saggi e sani! Marnie è una dei migliori. Tempo. E se state cercando di cambiare la vostra vita oppure una grande tribù, lei è dove io ho trovato la mia".