Drew Barrymore presenterà gli MTV Movie & TV Awards 2023, l'evento che celebra le grandi stelle del cinema e della televisione, in onda in diretta dal Barker Hanger di Los Angeles il 7 maggio.

Sarà Drew Barrymore a presentare la prossima edizione degli MTV Movie & TV Awards. Celebrando le grandi stelle del cinema e della televisione, la cerimonia andrà in onda in diretta dal Barker Hanger di Los Angeles domenica 7 maggio.

Gli MTV Movie & TV Awards sono dunque pronti a tornare e, come precedentemente riportato, l'evento sarà trasmesso su MTV a livello internazionale in più di 170 paesi. Drew Barrymore, che nel corso degli anni è stata nominata nove volte, portando a casa tre popcorn d'oro, farà gli onori di casa.

Drew Barrymore, la foto con Steven Spielberg è il suo oggetto preferito: "Vivo per renderlo orgoglioso di me"

L'attrice e presentatrice, inoltre, è stata nominata per il miglior talk/programma d'attualità agli MTV Movie & TV Awards 2022: Unscripted e nel 2020 è stata premiata insieme ad Adam Sandler come "Dynamic Duo" agli MTV Awards: Greatest of All Time.

Gli MTV Movie Awards hanno debuttato nel 1992 e nel 2017 l'evento è stato ribattezzato MTV Movie & TV Awards portando così al suo interno anche i grandi volti della televisione. Nel 2020, a causa della pandemia di Covid-19, la cerimonia non ha avuto luogo. L'evento è tornato l'anno successivo con gli MTV Movie & TV Awards e gli MTV Movie & TV Awards: Unscripted che si è tenuto la notte seguente.

I produttori esecutivi degli MTV Movie & TV Awards 2023 sono Bruce Gillmer, Wendy Plaut e Vanessa Whitewolf di MTV, insieme a Jesse Ignjatovic e Barb Bialkowski di Den of Thieves. Jackie Barba e Alicia Portugal sono i dirigenti responsabili della produzione e Lisa Lauricella è la Music Talent Executive.

Lo scorso anno, come riportato da DeadLine, Spider-Man: No Way Home e Euphoria della HBO vinsero i più importanti premi cinematografici e televisivi. Chi sarà quest'anno a salire sul palco a ritirare il proprio?