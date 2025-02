Drew Barrymore e l'amore platonico con Adam Sandler: "C'è qualcosa in più della semplice attrazione fisica"

La star di E.T. l'Extraterrestre ha approfondito il profondo legame che la lega con il collega.

Drew Barrymore è convinta che l'amicizia con Adam Sandler vada oltre la semplice chimica sessuale condivisa dai due sul set. La coppia ha recitato insieme in film come Prima o poi me lo sposo e 50 volte il primo bacio, dimostrando sempre una grande intesa.

Tuttavia, sebbene sul set interpretino spesso due innamorati, nella vita reale sono solo grandi amici. Barrymore ne ha parlato nel corso del programma Watch What Happens Live.

L'amicizia tra Drew Barrymore e Adam Sandler

"Amo il fatto che Adam Sandler ed io siamo così platonici" ha spiegato Barrymore "Non siamo mai stati insieme, e sua moglie Jackie è una mia cara amica".

Adam Sandler e Drew Barrymore in Insieme per forza

Il rispetto reciproco è alla base del loro rapporto e ciò si evidenzia anche nelle scene romantiche:"Amo recitare con lui, perché penso che rappresentiamo qualcosa di più grande della semplice attrazione fisica. Rappresentiamo la vera ammirazione per un'altra persona".

Il desiderio di fare un altro film con Adam Sandler

Nel 2022, Drew Barrymore espresse il desiderio di girare un altro film con Adam Sandler, dato che l'ultima collaborazione, Insieme per forza, risale ormai al 2014.

"Voglio fare un altro film con Sandler" disse durante il podcast Chicks in the Office "Ne abbiamo fatto uno ogni dieci anni e sta per passare un altro decennio. Penso che mi renderebbe davvero felice".

Drew Barrymore e Adam Sandler in Insieme per forza

Al momento non ci sono aggiornamenti su un nuovo film con Adam Sandler e Drew Barrymore ma il legame che unisce la coppia di star potrebbe condurre presto ad un nuovo progetto insieme.