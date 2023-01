Drew Barrymore e Corey Feldman ricordano il loro primo appuntamento organizzato da Spielberg

Drew Barrymore e Corey Feldman hanno deciso di salire sul macchina del tempo per fare un salto nel passato ricordano il periodo in cui si sono frequentati quando erano due adolescenti. Tra i ricordi, il primo appuntamento organizzato da Steven Spielberg.

Corey Feldman è stato ospite al The Drew Barrymore Show. I due che, come riportato da People, non si vedevano da 25 anni, e hanno ricordato con sorrisi e momenti condivisi, il breve periodo in cui si sono frequentati da adolescenti. "Abbiamo festeggiato, non abbiamo festeggiato", ha raccontato Drew Barrymore, parlando della loro storia mentre Feldman ha scherzato: "Siamo stati sobri insieme, non siamo stati sobri insieme...".

"Eravamo letteralmente dei bambini", ha aggiunto Feldman, che aveva tra i 12 e i 13 anni mentre la Barrymore aveva 10 o 11 anni, quando si sono incontrati per la prima volta. Entrambi hanno quindi intrapreso un viaggio nel passato, a quando hanno preso parte ai film di Steven Spielberg, padrino di Drew Barrymore.

"Quello che è successo è stato che un giorno ho ricevuto una chiamata", ha raccontato Corey Feldman. "Mia nonna dice: 'Abbiamo ricevuto una chiamata dall'ufficio di Steven Spielberg, e la ragazzina di ET vuole incontrarti perché ha una cotta per te'". Dopo la conferma arrivata dall'attrice, Drew Barrymore ha raccontato che sua madre ha organizzato un appuntamento per loro due.

"Ed è stato così carino. Ricordo di averti portato al cinema, ricordo esattamente quale cinema fosse" ha proseguito la star dei Goonies. L'attore ha aggiunto: "Abbiamo attraversato la strada e tu hai alzato la tua manina perché la tenessi. E io ho tenuto la tua mano e abbiamo attraversato la strada".

Il tempo ha comunque fatto dimenticare dei dettagli: "Non ricordo quale film abbiamo visto, ma ricordo tutto questo".

I due sono rimasti amici fino a quando, ha raccontato la presentatrice, si sono "frequentati correttamente". Un vero e proprio viaggio nel tempo per Brew Barrymore e Corey Feldman che hanno ricordato anche il loro incontro sul red carpet degli Academy Awards nel 1989.

Un'emozione per entrambi e per il pubblico con cui hanno condiviso momenti del passato ma che, a quanto pare, sono rimasti vivi nella mente di entrambi.