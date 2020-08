Drew Barrymore conferma: il cadavere del nonno venne rubato per un ultimo party

Drew Barrymore ha confermato che suo nonno John Barrymore aveva espresso il desiderio di poter trascorrere un'ultima notte con gli amici dopo la sua morte avvenuta nel 1942. Il suo cadavere venne quindi prelevato dall'obitorio per un ultimo party post mortem.

Questa settimana, l'attrice di Santa Clarita Diet ha risposto ad una domanda riguardante John Barrymore, il suo defunto nonno. Il quesito è emerso durante un'apparizione virtuale di Drew Barrymore nella fortunata serie di successo di YouTube, Hot Ones.

"È vero che il corpo di tuo nonno è stato rubato all'obitorio da WC Fields, Errol Flynn e Sadakichi Hartmann in modo che potessero farlo sedere ad un tavolo da poker e organizzare un'ultima festa in sua presenza?" ha chiesto il conduttore Sean Evans nell'episodio di questa settimana. A quel punto l'attrice ha fatto chiarezza riguardo questa leggenda di vecchia data. "Non solo è vero, ma ci sono state anche interpretazioni cinematografiche basate su questa storia", ha spiegato Barrymore, citando i film che avrebbero quindi preso ispirazione dall'esperienza del nonno: "Mi riferisco ad un film di Blake Edwards, intitolato S.O.B., che è semplicemente geniale e divertente da guardare, ma anche Weekend con il morto, anche se non sono sicura in questo caso. Ho semplicemente sentito delle voci ma non ho mai saputo se fosse vero".

Drew Barrymore nei panni di Lauren in una scena di Insieme per forza

Per quanto riguarda S.O.B., si tratta di un'opera del 1981 che vedeva protagonisti Julie Andrews, Richard Mulligan e William Holden, alla sua ultima interpretazione prima di morire nello stesso anno. Nel film, Mulligan era Felix Farmer, un imprenditore che, a seguito del suo più grande flop professionale, tenta invano il suicidio per ben quattro volte.

Successivamente, nel corso dell'intervento virtuale, Drew Barrymore ha confessato che anche lei vorrebbe essere protagonista di un'esperienza simile dopo la sua morte e che quindi i suoi amici le regalassero un'ultima notte di festa. "Lo ammetto, spero che i miei amici facciano lo stesso per me. Questo è il tipo di spirito che mi renderebbe felice. Fammi indossare la borsa e facciamo un ultimo giro!" ha quindi dichiarato l'attrice che ha voluto precisare: "Penso che la morte sia accompagnata sempre da così tanta tristezza e lo capisco ma, se fosse possibile solo per me, vorrei che tutti fossero felici e celebrativi e facessero una festa. Questa sarebbe la mia preferenza" ha concluso Barrymore.

Ricordiamo che, a partire dal 14 settembre, l'attrice di E.T. L'Extraterrestre condurrà il suo nuovo talk show diurno, The Drew Barrymore Show.