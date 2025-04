Dredd, alla fine Alex Garland ha ceduto e ha ammesso: "Ho co-diretto il film"

Prima di accostarsi alla regia, Alex Garland era un rispettato scrittore e poi sceneggiatore. Ma di recente l'autore di Civil War ha confermato le voci che lo volevano sulla sedia da regista be prima di quanto effettivamente annunciato.

A lungo si è vociferato che Garland avesse messo lo zampino nell'adattamento di Dredd del 2012, diretto da Peter Travis e interpretato da Karl Urban, ma solo oggi l'autore ha confermato quanti rivelato dal protagonista Karl Urban già cinque anni fa.

Alex Garland ha ammesso con GQ di aver provato spesso sul set la sensazione di "qualcosa che non andava. Vedevo l'esecuzione delle scene, e pensavo, 'Non è proprio così che è quella scena, manca questa parte fondamentale, e non ha molto senso per me'".

Pur non menzionando specificamente Dredd, lo scrittore e cineasta inglese ha ammesso di aver fatto il ghost-director in passato, prima di spiegare che, nel film del 2012, lui e il regista Peter Travis avevano concordato di adottare un approccio non ortodosso, modellato sul modo in cui si fanno le cose in televisione:

"La televisione non è poi così diversa dal cinema, nel senso che magicamente è lo sceneggiatore/showrunner e poi magicamente è il regista" ha detto. "Alcune persone con cui lavoro hanno provato a mutuare il sistema televisivo nel cinema, ma non ha funzionato. Ha solo creato un bel pasticcio."

Karl Urban in una scena di Dredd

Da scrittore a regista

Quando ha visto che certe scelte creative non funzionavano come avrebbe voluto, Alex Garland ha deciso di occuparsi lui stesso della regia non limitandosi più alla sola scrittura.

"Però non voglio far torto a Peter Travis, il regista accreditato, che ha fatto cose fondamentali e cruciali, e si merita questo titolo", ha chiarito. "Si è trovato in una situazione assolutamente impossibile, e a posteriori, più ci ho lavorato, più la trovo assurda. Dopo l'esperienza di girare Dredd, mi sono detto: mai più così. Lasciatemi fare quel lavoro, semplifichiamo le cose."

Alex Garland sul set di Annientamento con Natalie Portman

L'anno scorso, il co-produttore di Dredd, Jason Kingsley, aveva confermato a Film Stories che Alex Garland "ha curato gran parte della regia" del film, aggiungendo che uno dei problemi è stata la decisione di girarlo in 3D.

"È stato girato in 3D e hanno avuto ogni sorta di problemi con la tecnologia", ha raccontato Kingsley. "A quanto pare, è stato un incubo... qualcuno mi ha detto che, se non fosse stato girato in 3D, si sarebbe potuto realizzare con la metà dei soldi."

Dredd non ha avuto successo al botteghino ("A nessuno importava più del 3D", ha ammesso il produttore), ma ha conquistato un seguito di fedeli estimatori, oltre a lanciare la carriera registica di Alex Garland. Di recente l'autore è tornato a una forma di co-regia con la sua ultima fatica, il war movie Warfare, per cui ha collaborato con Ray Mendoza, ex militare oggi consulente di Hollywood.