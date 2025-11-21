Dreams: Jessica Chastain accudisce Isaác Hernández nella clip esclusiva

Un dramma sentimentale, ma anche sociale, una parabola su amore, dipendenza e sulla frattura che deriva dall'appartenere a classi sociali diverse nel nuovo film di Michel Franco, Dreams, nei cinema dal 20 novembre distribuito da Fandango. Jessica Chastain e Isaác Hernández, introdotti da una clip esclusiva presentata da Movieplayer.it, interpretano Jennifer e Fernando, una coppia (male assortita) composta da una ricca filantropa divorziata appartenente all'alta società di San Francisco e un talentuoso ballerino classico messicano, immigrato clandestino negli USA.

Nella clip ci troviamo nella lussuosa casa di Jennifer (Jessica Chastain). Fernando (Isaác Hernández) si risveglia mentre lei, già perfettamente vestita e truccata, lo accudisce dolcemente lasciandogli denaro e le chiavi di casa prima di uscire per un impegno. La scena si conclude con l'arrivo di Fernando presso la compagnia del Balletto di San Francisco, dove è stato accolto come primo ballerino in virtù del suo talento.

Le dinamiche dell'amore e del potere

Michel Franco prosegue fornendo un ulteriore tassello a una filmografia che punta a fornire una visione ferocemente critica della società. Stavolta il regista riflette sul potere concentrandosi sulle profonde differenze tra la società americana benestante e i gli immigrati clandestini. Dopo essere stata diretta da Franco nel precedente Memory:, in Dreams Jessica Chastain interpreta una donna appartenente alla classe dirigente wasp americana che si invaghisce di un ballerino povero e senza documenti. Attraverso la loro relazione, il film affronta temi come la dipendenza reciproca e la lotta per la dignità, riflettendo le tensioni tra Stati Uniti e Messico, dove confini fisici e psicologici impongono limiti agli individui.

L'amore non è sufficiente. Di fronte alle pressioni della società entrano in gioco fattori sociali, familiari, legali e mentre Jennifer vuole quasi nascondere il suo legame, in modo da poterlo vivere liberamente nell'anonimato, Fernando vuole affermarsi negli Stati Uniti e vede il legame della donna come un'opportunità per ottenere i documenti e rimanere negli USA in pianta stabile. Isaac Hernández, attore e ballerino nato a Guadalajara, in Messico, è attualmente il primo ballerino dell'American Ballet Theatre.