Fandango Distribuzione, listino di alta qualità: Gianni Di Gregorio, Hafsia Herzi e Caro mondo crudele

Parola d'ordine, diversificazione. Gianluca Pignataro, Direttore Marketing e Distribuzione di Fandango Distribuzione, ha presentato nel contesto di Ciné - Giornate di Cinema, uno dei migliori listini che segnano la prossima, imminente, stagione cinematografica. Un'offerta variegata: opere prime, grandi autori, cinema italiano e internazionale. Un listino che pesca dai grandi festival internazionali, portando in Italia quegli sguardi di propedeutica importanza.

Il listino Fandango Distribuzione

Familiar Touch: una scena del film

Ed è un piacere ritrovare al cinema Gianni di Gregorio, che dirige Come ti muovi sbagli. La trama? In pieno stile Di Gregorio: la vita di un professore in pensione viene stravolta dall'arrivo della figlia divorziata e dei suoi nipoti. Nel cast anche Greta Scarano e Tom Wlaschiha. Ancora senza data di uscita. Il 25 settembre invece ecco Familiar Touch di Sarah Friedland: vincitore di ben tre premi all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, il film affronta con ironia e delicatezza il tema della demenza senile. Passato invece a Berlino Dreams di Michel Franco con protagonista Jessica Chastain, in sala a metà ottobre, esplora il tema dell'immigrazione attraverso una sensuale storia d'amore tra una ricca mecenate e un ballerino messicano. Al centro di Malavia di Nunzia de Stefano c'è la musica: un coming of age ambientato nella vibrante scena rap di Napoli, Produce Matteo Garrone.

Sempre da Venezia arriva un altro romanzo di formazione, ovvero E i figli dopo loro di Ludovic e Zoran Boukherma. Nel cast Paul Kircher, Angelina Woreth, Sayyid El Alami, Ludivine Sagnier. Discriminazione e rivendicazione dei dirtti nel dramma argentino Miss Carbon di Augustin Macri. Protagonista Lux Pascal. Sempre nel listino Fandango ecco Come Closer di Tom Nesher: opera prima vincitrice al Tribeca Film Festival, arriverà nelle sale il 28 agosto e affronta il delicato tema della perdita. Ancora musica in Partir Un Jour di Amélie Bonnin, che ha aperto il Festival di Cannes. Attenzione anche ad Hafsia Herzi con La più piccola, premiato a Cannes per la miglior attrice, Nadia Melliti.

Il ritorno di Niccolò Falsetti e Francesco Turbant

I registi Niccolò Falsetti e Francesco Turbant

Di nuovo in Italia con tre interessanti titoli. Molto curiosi di vedere Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti e Francesco Turbant, gli stessi autori dietro il cult Margini. Anche qui torna la speciale featuring con Zerocalcare, che ha animato i sogni della protagonista, ovvero una ragazzina alle prese con le difficoltà della crescita. Protagoniste sono le giovani Aurora Malianni e Tara Trocchia, oltre a Francesco Turbanti e Petra Valentin. Il 17 settembre esce l'opera seconda di Ambra Principato, Invisibili. Nel listino Fandango c'è anche il documentario Roberto Rossellini più di una vita, dedicato al grande regista, che sarà distribuito tra ottobre e novembre.

I film del listino Fandango per il 2025/2025