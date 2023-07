Dream, il film con Park Seo-joon e IU sbarca su Netflix: il trailer svela la data d'uscita

Dream, pellicola che mette insieme sullo schermo due dei talenti coreani più amati con Park Seo-joon e IU, arriverà a breve su Netflix. Scopriamo esattamente quando grazie al trailer.

Sognando con Park Seo-joon e IU

Qualche mese fa vi raccontavamo della premiere piena di celebrità di Dream, il film del regista Lee Byung Hun con protagonisti Park Seo-joon (che vedremo presto anche in The Marvels) e l'idol IU a.k.a. Lee Ji-eun (anche protagonista del drama You Have Done Well con Park Bo-gum), e ora invece ve ne annunciamo l'arrivo su Netflix nei prossimi giorni, più precisamente il 25 luglio.

Questo vuol dire che presto vedremo Yoon Hong Dae (Park Seo-joon), un calciatore professionista in pausa forzata dopo un provvedimento disciplinare, e Lee So-min (IU), una produttrice e regista che sta realizzando un documentario sulla squadra allenata proprio da Hong Dae.

Di cosa parla Dream

"La sfida è ancora tutta da giocare! Con duro lavoro e dedizione, un gruppo di senzatetto si prepara a partecipare a un torneo mondiale malgrado un allenatore scorbutico" si legge nella sinossi fornita da Netflix, che aggiunge "Park Seo-joon e IU interpretano questo film esilarante e commovente sull'importanza di non arrendersi".

E a proposito di Dream, IU ha recentemente raccontato: "Ho ricevuto la sceneggiatura all'incirca quattro anni fa. All'epoca avevo questo forte desiderio di interpretare un personaggio solare e brillante, poiché in precedenza avevo avuto diversi ruoli piuttosto dark e personaggi con delle backstory alquanto difficili. E non ho potuto non essere attratta da So-min".

Chissà se anche noi rimarremo affascinati da storie e personaggi. L'appuntamento per scoprirlo è il 25 luglio su Netflix.