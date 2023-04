Dream: IU sul suo nuovo film e la chimica con Park Seo-joon; alla premiere anche V e Jung Kook dei BTS (FOTO)

Si è svolta nelle scorse ore la VIP premiere di Dream, il nuovo film con protagoniste due delle star coreane più amate, IU e Park Seo-joon. All'evento, inoltre, erano presenti altri due grandi nomi, i più giovani membri dei BTS Jung Kook e V. Vediamo insieme le foto della serata, e scopriamo qualcosa in più sulla pellicola e la chimica tra i due attori principali.

Nato da un'idea del regista Lee Byung Hun, Dream racconta la storia di un gruppo di persine che si ritrova per la prima volta a giocare a calcio per la Homeless World Cup.

Park Seo-joon è Yoon Hong Dae, un calciatore professionista attualmente in pausa a seguito di un provvedimento disciplinare che si ritrova ad allenare questo improbabile team. IU, invece, è una produttrice e regista che sta realizzando un documentario sulla squadra.

"Ho ricevuto lo script all'incirca quattro anni fa" ha rivelato l'idol (il cui vero nome è Lee Ji-eun) in un'intervista, come si legge su Soompi "All'epoca avevo un forte desiderio di interpretare un personaggio solare e brillante, perché avevo avuto diversi ruoli piuttosto dark e personaggi con delle backstory alquanto difficili, in precedenza. E non ho potuto non essere attratta da So Min".

IU qui fa coppia con la star di Parasite e The Marvels Park Seo-joon, che ha descritto come "un attore estremamente flessibile e arguto".

"Avevo grandi aspettative nel lavorare con lui. Park Seo-joon è un attore molto flessibile e arguto. Abbiamo iniziato a lavorare con un leggero nervosismo dovuto al fatto che non avevamo mai trascorso molto tempo insieme prima di girare, non abbiamo avuto occasione di parlare granché in privato. Ma una volta iniziate le riprese, tutto è diventato più semplice e ci siamo trovati a nostro agio".

"E siccome il rapporto tra So Min e Hong Dae all'inixzio non è dei migliori, credo abbia persino aiutato quel pizzico di nervosismo!" ha poi concluso.

All'evento erano inoltre presenti diverse altre star, come i membri più giovani dei BTS, V a.k.a. Kim Taehyung (grande amico di Park Seo-joon, con cui ha lavorato anche in diverse occasioni, come nel k-drama Hwarang) e Jeon Jung Kook.