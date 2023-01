Dragonball Evolution, spostati! Ecco la serie col peggior punteggio di sempre su IMDb

Dragonball Evolution (2009) è stato per anni il prodotto d'intrattenimento con il peggior punteggio su IMDb, ma sembra che il titolo sia finalmente passato di mano... E ora a detenerlo è la serie animata di HBO Max Velma!

A segnalarlo è il sito MovieWb, che riprende il tweet di un utente in cui viene mostrato lo storico sorpasso.

"Peggio di Dragonball Evolution. Peggio di Dragonball Evolution!" nota @SaiyanScholarGT, con tanto di emoji del teschio.

La serie animata per adulti Velma, uno spin-off prequel di Scooby Doo, si poneva l'obiettivo di raccontare il passato del membro più brillante della Mystery Inc. come racconta anche la sinossi ufficiale fornita da HBO Max: "Velma è una serie comica per adulti che racconta l'origin story di Velma Dinkley, il sempre troppo poco apprezzato cervello della Scooby-Doo Mystery Inc. Questa versione originale e piena d'umorismo ci mostrerà il vivace passato di una delle più amate investigatrici d'America".

Velma, il trailer ufficiale dello spin-off di Scooby Doo: scoprite la serie animata per adulti targata HBO Max

Il debutto dello show in patria è avvenuto lo scorso 12 gennaio, deludendo il pubblico che, secondo quanto anche registrato su Rotten Tomatoes, è stato molto severo nei confronti dello show con un audience score del 6%, contro il 52% di quello della critica.

Intanto, HBO Max non sembra essersela presa troppo, perché pare stia già preparando una seconda stagione della serie.