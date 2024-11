Dragon Trainer: una prima occhiata a Hiccup del live action

L'attesissimo remake live-action di Dragon Trainer (How to Train Your Dragon) si prepara a spiccare il volo, e i fan del classico d'animazione del 2010 hanno già ricevuto una sorpresa: il primo sguardo a Hiccup (interpretato da Mason Thames)

Dragon Trainer: immagini fedeli all'opera di animazione?

Le immagini trapelate online mostrano una scena iconica dell'opera originale, suscitando entusiasmo e nostalgia tra gli appassionati. Dean DeBlois, regista sia della trilogia animata sia di questo remake, ha spiegato che l'obiettivo è stato sempre quello di preservare la magia e il fascino dei personaggi della saga.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Accanto a Mason Thames nel ruolo di Hiccup, troviamo Nico Parker (The Last of Us) nei panni di Astrid. Parker ha sottolineato come questo remake non sia solo una copia carbone del film originale: "Penso che sia una cosa a sé stante, ma mi piacerebbe pensare che molta di quella magia sia prevalente anche in questo."

Il cast include anche Gerard Butler, che potrebbe riprendere il ruolo del capo Stoick, e una schiera di talenti come Julian Dennison, Gabriel Howell e Ruth Codd. La Universal Pictures ha puntato su un mix di volti noti e giovani promesse per catturare l'attenzione di un pubblico ampio.

Dragon Trainer, dall'animazione al live-action: Dreamworks come Disney? Tutto quello che sappiamo sul film

Girato con l'intenzione di restare fedele all'originale, il live-action ricrea il viaggio di Hiccup, un giovane vichingo che sfida le tradizioni del suo villaggio stringendo un'amicizia unica con Sdentato, un drago della razza Furia Buia. Secondo indiscrezioni, il film potrebbe essere un adattamento quasi in frame-by-frame. Questa fedeltà, tuttavia, non si limita alla trama: la CGI promette di essere innovativa, rendendo le sequenze con i draghi visivamente sbalorditive.

I fan, sin dall'annuncio del progetto, si sono divisi tra entusiasmo e scetticismo, come spesso accade per i remake live-action. Tuttavia, le immagini e i commenti degli attori e del regista sembrano aver rassicurato molti. La Universal Pictures, dal canto suo, ha mostrato fiducia investendo in una campagna promozionale che mira a replicare il successo della trilogia animata. Il live-action Dragon Trainer arriverà nei cinema il 13 giugno 2025. Riuscirà a unire vecchi e nuovi fan sotto il cielo di Berk?