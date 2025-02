Dragon Trainer: Hiccup, Sdentato e Astrid in guerra nel trailer del remake live-action

Come promesso nello spot del Super Bowl, è arrivato online il nuovo trailer della versione live-action del film animato

Universal ha diffuso in streaming il full trailer del remake live-action di Dragon Trainer, che arriverà nelle sale il prossimo giugno.

La trilogia animata della DreamWorks è nata nel 2010, con il film più recente, Dragon Trainer - Il mondo nascosto, uscito nel 2019. Ora lo studio è in procinto di distribuire nelle sale l'adattamento live-action del film. Questa versione sarà caratterizzata da un cast che comprende Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Bronwyn James e Nick Frost.

All'inizio del filmato, vediamo Hiccup che scruta un libro di storia sui draghi mentre Stoick spiega perché i draghi sono così minacciosi. Subito dopo vediamo Astrid (interpretata da Parker) che impara a combattere contro i draghi. Mentre Hiccup cerca di fare altrettanto, lo si vede risparmiare la vita del drago che presto prenderà il nome di Sdentato. A poco a poco, Sdentato e Hiccup stringono un legame fortissimo, mentre Astrid si avvicina a Hiccup dopo il litigio con il padre.

Il ruolo di Astrid nel live-action sarà più esteso

Dragon Trainer: Nico Parker e Mason Thames in una scena

Questo trailer di Dragon Trainer lascia intendere come la parte di storia dedicata ad Astrid sarà ampliata in questa nuova versione. Il regista Dean DeBlois ne ha parlato in una recente intervista, affermando di aver voluto esplorare ulteriormente le motivazioni del personaggio e il perché all'inizio è così rancorosa nei confronti di Hiccup.

Dragon Trainer: Mason Thames in una scena cruciale, quando Hiccup e Sdentato diventano amici

Il film è scritto, prodotto e diretto da Deblois. È prodotto anche dal tre volte candidato all'Oscar Marc Platt (Wicked, La La Land) e dal vincitore di un Emmy Adam Siegel (Drive, Cani Sciolti). Dragon Trainer fa parte del programma "Filmed For IMAX®", che fornisce ai registi la teconologia IMAX per offrire un'esperienza cinematografica immersiva al pubblico di tutto il mondo.

Ispirato alla serie di libri più venduti del New York Times di Cressida Cowell, il franchise d'animazione DreamWorks ha conquistato il pubblico globale, ottenendo quattro candidature agli Oscar e incassando oltre 1,6 miliardi di dollari al box office mondiale. Ora, grazie agli effetti visivi all'avanguardia, DeBlois ha trasformato la sua amata saga animata in uno spettacolo live-action, riproducendo le epiche avventure di Hiccup e Sdentato con un realismo straordinario mentre scoprono il vero significato dell'amicizia, del coraggio e del destino.