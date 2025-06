Dragon Trainer: Funko svela i POP! ispirati al film live-action

Il 13 giugno arriverà nei cinema italiani il film live-action Dragon Trainer e Funko ha messo in vendita i POP! ispirati alla spettacolare avventura.

La versione live action di Dragon Trainer arriverà nei cinema il 13 giugno (ma è in anteprima già da domenica 8) e, in attesa di assistere alla storia di Hiccup e Sdentato sul grande schermo, Funko ha svelato i POP! dedicati al progetto.

Il nuovo film è stato diretto da Dean DeBlois e riporterà chi è già fan e le nuove generazioni sull'isola di Berk.

Cosa racconta Dragon Trainer

Il lungometraggio Dragon Trainer si basa sull'omonimo libro del 2003 scritto da Cressida Cowell e racconterà nuovamente sul grande schermo la storia di Hiccup, giovane e goffo vichingo del villaggio di Berk che fatica a impressionare i suoi compaesani cacciatori di draghi e il padre Stoick l'Immenso. La sua situazione peggiora quando stringe amicizia con un drago simpatico e amichevole, che decide di chiamare Sdentato.

Nella versione animata della storia i due protagonisti dovevano poi unire le forze in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

Il cast comprende Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.

I POP! ispirati al film

Funko ha svelato i modelli ispirati a Dragon Trainer, anche in versione portachiavi per portarli sempre con sé durante le proprie avventure.

A un prezzo di 35€ sarà possibile acquistare il Funko POP! Deluxe di Sdentato. Il modello che ricrea la Furia Buia è alta circa 16,4 centimetri e mostra il simpatico protagonista pronto a solcare i cieli.

Dragon Trainer: il Funko POP! di Sdentato

A un prezzo di circa 16€ sarà invece possibile aggiungere nella propria collezione Hiccup, il giovane cavaliere di draghi che diventa amico di Sdentato. Il Funko POP! ha un'altezza di circa 10,4 centimetri.

Dragon Trainer: il Funko POP! di Hiccup

La vichinga Astrid è poi ritratta in un altro modello che potrà arricchire la collezione di tutti gli appassionati di Funko POP!. Anche in questo caso la figura in vinile ha un'altezza di circa 10,4 centimetri ed è acquistabile a un prezzo di circa 16€.

Dragon Trainer: il Funko POP! di Astrid

Il portachiavi POP! di Sdentato, invece, ha una lunghezza di circa 10 centimetri. I fan di Dragon Trainer potranno acquistare la simpatica riproduzione a un costo di circa 6€.