Dragon Trainer: quell'errore di animazione che fu lasciato nel film

In una scena di Dragon Trainer è presente un errore di animazione che i registi decisero di lasciare nel film su consiglio degli animatori. L'errore si può notare in una delle sequenze più celebri della pellicola: quella in cui Hiccup tocca Sdentato per la prima volta.

L'esitazione mostrata da Sdentato durante la famosa scena in cui i due si toccano per la prima volta era in realtà un semplicissimo, e non voluto, errore di animazione. Tuttavia, sembrò così perfetto agli animatori che, dopo aver visionato la scena svariate volte, decisero di convincere i registi a lasciarlo nel film.

Una divertente immagine del film 3D Dragon Trainer

I registi accettarono su consiglio di Roger Deakins, direttore della fotografia noto per la frequente collaborazione con i fratelli Coen, che era stato assunto come consulente visivo per aiutare la produzione con illuminazione, l'aspetto della pellicola e soprattutto per "aggiungere al film una sensazione di live-action".

Su Rotten Tomatoes Dragon Trainer ha ottenuto il 99% di recensioni positive; il consenso critico del sito afferma: "Vantando un'animazione abbagliante, una sceneggiatura con una sorprendente profondità drammatica e sequenze tridimensionali emozionanti, la pellicola riesce a spiccare il volo".