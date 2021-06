Dragon Ball Z, Zack Snyder vorrebbe dirigere un film tratto dall'anime

Zack Snyder ha dichiarato di considerare con estrema felicità l'idea di curare la regia di un adattamento di Dragon Ball Z. Il regista, nel corso di una chiacchierata con Tyrone Magnus su YouTube, si è detto disposto anche a dirigere un film tratto da altri anime.

Batman v Superman: Zack Snyder e Gal Gadot in un momento delle riprese sul set

Come riportato da Comic Book, Zack Snyder non è nuovo al mondo dell'adattamento. Stavolta, la sua attenzione si sarebbe rivolta nei confronti degli anime. Il regista ha raccontato: "Lo considererei qualora il progetto fosse buono. Insomma, sì, mi piacerebbe curare l'adattamento cinematografico di Dragon Ball Z o di altri anime. Mi piace un sacco questo stile di animazione quindi mai dire mai!".

Quindi vedere l'adattamento di un anime diretto da Zack Snyder entra ufficialmente a far parte del reame della possibilità. Il regista di 300 ha già realizzato un film di animazione nel 2010, ovvero Il Regno di Ga'Hoole.

Il 2021 è stato un anno particolarmente proficuo per Zack Snyder. HBO Max, infatti, ha distribuito Zack Snyder's Justice League. Su Netflix, invece, è uscito il suo Army of the Dead. In attesa di dirigere l'adattamento di Dragon Ball Z, Zack Snyder ha rivelato che gli piacerebbe realizzare anche un film porno o religioso. Insomma, i progetti in cantiere (o presunti tali) sono numerosi! E voi cosa vorreste vedere diretto dal vostro beniamino?