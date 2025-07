Dragon Ball, Toyotarou rivela i piano dopo Akira Toriyama: verrà dato più spazio al figlio di Goku

Durante il Japan Expo 2025, Toyotarou, erede creativo di Dragon Ball Super dopo la scomparsa di Akira Toriyama, ha ammesso di non aver ancora fatto giustizia a Goten, il figlio meno amato di Goku. Dopo aver sviluppato Trunks nel recente arco narrativo, l'autore si dice pronto a dare finalmente a Goten lo spazio che merita.

Dragon Ball Super: Toyotarou vuole riscrivere il destino di Goten

Nel microcosmo di Dragon Ball, dove ogni personaggio ha avuto almeno una volta l'occasione di brillare, Goten è sempre rimasto ai margini: troppo simile al padre Goku, ma senza l'aura mitica; troppo legato a Trunks, ma quasi sempre in ombra. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare. A rivelarlo è Toyotarou, attuale autore di Dragon Ball Super, che in un'intervista tenutasi al Japan Expo 2025 ha riconosciuto con franchezza: "Nei tre capitoli incentrati sull'evoluzione di Trunks, non sono riuscito a rendere giustizia a Goten, e mi piacerebbe avere l'opportunità di farlo in futuro".

La locandina di Dragon Ball Super

L'arco narrativo "Super Hero", adattamento espanso del film del 2022 Dragon Ball Super: Super Hero, ha visto Goten e Trunks condividere la scena con Gohan, Piccolo e Pan. Tuttavia, se Trunks ha goduto di una solida crescita narrativa, il suo partner di sempre è rimasto in secondo piano. Il Capitolo 104, pubblicato lo scorso febbraio, ha persino dedicato maggiore attenzione al supereroe fittizio "Clean God", il preferito dei due ragazzi, lasciando ancora una volta Goten con poco spazio per esprimersi davvero.

Dopo la scomparsa di Akira Toriyama nel marzo 2024, Toyotarou si ritrova a reggere da solo il peso creativo della saga. Un ruolo che riconosce essere carico di responsabilità: "Nel mio approccio alla storia di Dragon Ball Super, scrivevo la trama e poi la mandavo a Toriyama per l'approvazione... come si può intuire, già prima una buona parte della storia era mia, quindi non credo sia impossibile continuare, ma nemmeno semplice".

Il futuro della serie punta ora verso un nuovo arco narrativo con protagonista Black Freezer, e il pubblico spera che questa sarà l'occasione per vedere Goten finalmente svincolarsi dai confini imposti in passato. Se davvero la penna di Toyotarou saprà riscrivere il profilo di un personaggio mai sbocciato, allora Goten potrebbe trovare, dopo anni di silenzio, la sua vera voce.