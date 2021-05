Dragon Ball Super, nuovo film in arrivo nel 2022

Dragon Ball Super sta per tornare con un nuovo film che verrà rilasciato nel 2022 prima in Giappone e poi nel resto del mondo. La conferma ufficiale è arrivata poche ore fa direttamente dalla Toei Animation, in occasione del Goku Day (che cade proprio oggi, domenica 9 maggio) ma la notizia, come sanno bene tutti i fan del franchise, era stata ufficiosamente diffusa già 2 giorni fa per errore dello stesso studio d'animazione.

Il nuovo progetto sarà dunque il secondo film tratto dalla serie anime Dragon Ball Super e arriverà a 4 anni di distanza da quel Dragon Ball Super: Broly - Il Film che, nel 2018, si era rivelato un successo incredibile al botteghino, diventando, con i suoi 123 milioni di dollari guadagnati globalmente, l'undicesimo film più "ricco" di sempre nella storia degli anime (quarto nella classifica giapponese).

Ancora pochissime le informazioni sul nuovo film: sappiamo per il momento che la lavorazione era iniziata già prima dell'uscita di Dragon Ball Super: Broly (cosa che suggerisce l'esistenza di un progetto molto ampio della Toei intorno a Dragon Ball Super) e che sarà proprio Akira Toriyama a occuparsi della storia e dei dialoghi, proprio come era stato per il capitolo precedente.