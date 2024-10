Dragon Ball Daima: svelata la data di uscita della nuova serie anime ideata da Akira Toriyama

Netflix Italia ha finalmente annunciato la data di uscita della tanto attesa Dragon Ball Daima, la serie anime ideata dal creatore di Dragon Ball Akira Toriyama prima della sua scomparsa. Goku, Shin, Glorio e Pansie partiranno per una nuova avventura il 18 ottobre, data in cui la serie arriverà su Netflix.

Dragon Ball Daima, cosa sono le sfere del drago blu?

Di cosa parla la serie

Dragon Ball Daima contribuisce a commemorare il 40° anniversario del manga originale di Dragon Ball del compianto Toriyama, uscito per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Dragon Ball Daima, il poster ufficiale

Questo nuovo anime affronterà argomenti mai visti prima negli altri anime o manga usciti finora. Faranno parte del cast: Masako Nozawa nel ruolo di Goku, Yumiko Kobayashi nel ruolo del Supremo Kai (Mini), Koki Uchiyama nel ruolo del nuovo personaggio Glorio e Fairouz Ai nel ruolo del nuovo personaggio Panzy (che in precedenza era noto solo come "Majin mascherato").

La sinossi della serie recita: "A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono tornati bambini. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con un'azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue dimensioni minuscole, utilizza il suo Power Pole per combattere, cosa che non si vedeva da molto tempo". Dragon Ball: Daima si svolgerà qualche tempo prima della fine di Dragon Ball Z, ma non è chiaro in che punto si inserirà nella linea temporale del franchise o se prenderà come canone GT o Super.

ATTENZIONE ???????????? Goku, Shin, Glorio e Pansie sono partiti per un'avventura!



La nuova serie DRAGON BALL DAIMA, creata da Akira Toriyama, arriva il 18 ottobre. pic.twitter.com/FRLlusNwEJ — Netflix Italia (@NetflixIT) October 10, 2024

Per quanto riguarda Dragon Ball Super, l'anime si è ufficialmente concluso nel 2018 con la fine dell'arco del Torneo del Potere. La serie è tecnicamente continuata con l'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero, ma si tratta di un'aggiunta completamente diversa dalla serie anime di Dragon Ball Super che i fan speravano. Ci sono ancora due corposi archi di manga da adattare, quindi il ritorno di Super non è da escludere.