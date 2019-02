Dragon Ball Super: i nuovi episodi dal 23 febbraio su Italia 1!

Dragon Ball Super tornerà su Italia 1 a partire da sabato 23 febbraio, alle ore 23.00, con i nuovi episodi! La serie è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji Television per un totale di 131 episodi amatissimi dai fan.

Da quel momento, gli appassionati si sono dovuti 'accontentare' dell'attesa per il film Dragon Ball Super: Broly e le puntate promozionali della miniserie Super Dragon Ball Heroes. Italia 1 ha da poco comunicato che invece i nuovi episodi di Dragon Ball Super sbarcheranno sull'emittente italiana a partire da sabato prossimo, il 23 febbraio. Unico neo, a detta dei fan, è l'orario di messa in onda: per ora le puntate sono previste alle 23.00, non esattamente uno slot comodo e 'nobile'.

Gli episodi previsti per il 23 febbraio sono ben tre. Si inizia alle ore 23:22 con l'episodio numero 77, Facciamo il torneo di arti marziali di tutti gli universi! Coraggio, Zeno! e a seguire il numero 78, Come reagiranno i Signori degli Universi? Il Torneo del Potere: quando perdere significa essere distrutti. A 00.14 è il tempo dell'episodio 79 intitolato Basil, il campione dei calci del Nono Universo, vs Majin Bu del Settimo Universo!.

Pochi giorni dopo, esattamente il 28 febbraio, arriva nei cinema italiani Dragon Ball Super: Broly - Il Film: la trama del film ci racconta: Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l'intero universo! Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.