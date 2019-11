Dragon Ball Super: Moro tornerà sulla Terra ma a una precisa condizione

Moro, lo stregone divoratore di pianeti, farà ritorno sulla Terra ad un certo punto nel manga di Dragon Ball Super, ma non ha intenzione di farlo se non a una precisa condizione: ecco quale.

Dragon Ball Super mostrerà il ritorno di Moro sulla Terra: lo stregone divoratore di pianeti, dopo aver sconfitto Goku e Vegeta sul pianeta Neo Namecc, ha inviato solo alcuni dei suoi seguaci all'attacco della Terra, mentre lui è rimasto tranquillamente nell'universo a risucchiare energie da altri pianeti.

Mentre Junior, Gohan e Crilin hanno streanuamente difeso il pianeta dagli attacchi, è chiaro che l'appuntamento con Moro sulla Terra è solo rimandato, ma a quando? Premettendo che si tratta di spoiler per chi non è al passo con il manga di Dragon Ball Super, nell'ultimo capitolo pubblicato il supercattivo ha deciso di ritirare i suoi scagnozzi dal pianeta Terra, nonostante resti per lui una preda ancora molto appetibile. Sta chiaramente preparando un suo personale attacco ma non prima che si verifichi una certa condizione.

Moro, infatti, vuole vedersela con avversari degni della sua potenza ma soprattutto vuole "raccattare" dalla Terra tutta l'energia possibile, e ha deciso che attaccherà solo quando Goku e Vegeta avranno portato a termine l'allenamento. Dopo la cocente sconfitta subita, infatti i due Saiyan si stanno preparando al terzo confronto con lo stregone. Non ci è dato, dunque, sapere con esattezza quando si incontreranno ancora, ma possiamo supporre che la battaglia non è lontana, che Goku probabilmente avrà imparato a sfruttare l'Ultra Istinto e che il ring sarà, naturalmente, il Pianeta Terra.