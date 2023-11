Dragon Ball: una stupenda figure di Trunks Super Sayan Banpresto è in sconto su Amazon

Nel corso del suo sviluppo, la saga di Dragon Ball ci ha regalato sia momenti iconici, ancorati a fuoco nell'immaginario pop attuale e generazionale, che personaggi memorabili. Oltre ai più centrali Goku e Vegeta, i fan di sempre si sono affezionati anche a tutti gli altri, leggendo nella creatività di Akira Toriyama una coralità fatta di guerrieri e comparse facilmente identificabili, e difficili da dimenticare. Fra questi troviamo la particolare storia di Trunks, e il suo destino legato al passato, al presente e al futuro di un antagonista che ha dato filo da torcere al pianeta Terra.

E se vi dicessimo che su Amazon potete recuperare una sua splendida figure Banpresto a un prezzo scontato? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile acquistare la statua di Trunks, dal mondo di Dragon Ball, a 29,44€, con uno sconto del 16% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto a raccogliere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una figure Dragon Ball di Trunks imperdibile e curata

La figure Dragon Ball di Trunks Super Sayan in offerta viene così descritta su Amazon: "Basata sull'Anime Giapponese Dragon Ball, si tratta di una figure realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Il prodotto arriva in una scatola sigillata, importato legalmente e con licenza Banpresto (supporto base incluso)".

Dragon Ball: Daima, trailer per la nuova serie anime sul giovane Goku

È la cura estetica generale di questa figure a renderla un must buy per tutti gli appassionati di Dragon Ball e del personaggio. Se anche voi siete fan del lavoro di Toriyama e del mondo che ha creato, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare questa statua Banpresto, perfetta sia da collezione che come idea regalo natalizia.