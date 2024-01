Dragon Ball: una splendida figure Banpresto di Trunks è attualmente scesa di prezzo su Amazon

Nel corso del suo sviluppo e crescita, la saga di Dragon Ball ci ha regalato sia momenti iconici, ancorati a fuoco nell'immaginario pop attuale e generazionale, che personaggi memorabili che ancora oggi sanno ammaliare persino le nuove generazioni di appassionati. Oltre ai più centrali Goku e Vegeta, i fan di sempre si sono legati pure a tutti gli altri, leggendo nella creatività di Akira Toriyama una coralità fatta di guerrieri e comparse facilmente identificabili e riconoscibili e difficili da dimenticare. Fra questi troviamo la storia di Trunks, e il suo destino legato al passato, al presente e al futuro di un antagonista che ha dato filo da torcere al pianeta Terra, con una missione che coinvolgerà da vicino un destino apparentemente inevitabile.

In relazione a tutto ciò abbiamo deciso di segnalare ai fan più accaniti di Dragon Ball che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare una splendida figure di Trunks targata Banpresto in offerta. Sul sito potete recuperarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 32,90€, con un leggero sconto del 6% sul prezzo segnato in precedenza. Se siete interessati al recupero, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una figure di Dragon Ball curata al dettaglio

Su Amazon la figure Dragon Ball di Trunks in questione, targata Banpresto, viene così descritta e introdotta: "Basata sull'Anime Giapponese Dragon Ball Z si tratta di una figure realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Il prodotto arriva nella sua scatola sigillata. Sentiti parte del mondo della collezione e degli Anime con questa statuetta che viene spedita in una confezione ecologica. Prodotto importato legalmente e con licenza Banpresto, e arriva nella sua scatola; supporto base incluso. Una action figure da collezione per adulti e bambini".

Misurando 7,37 x 10,16 x 20,07 cm, con un peso di 350 grammi, questa figure di Dragon Ball rappresenta Trunks in età adolescenziale, con il suo iconico gilet e i capelli lunghi, pronto a interfacciarsi con uno scontro che potrebbe cambiare per sempre le sorti del pianeta Terra e dell'universo. Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarla.