Dragon Ball Daima: è di nuovo Goku contro Vegeta nel trailer della nuova serie anime

Torna lo scontro per antonomasia del celebre manga in questa nuova serie interamente ideata da Akira Toriyama prima della scomparsa

Manca solo un mese al debutto di Dragon Ball Daima, ma nel frattempo possiamo dare un'occhiata alla serie con l'arrivo dei nuovi trailer e poster ufficiali, che ci anticipano un nuovo scontro tra gli amici-nemici di sempre: Goku e Vegeta.

Dragon Ball Daima è la nuovissima serie anime che contribuisce a commemorare il 40° anniversario del manga originale di Dragon Ball del compianto Akira Toriyama, uscito per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Questo nuovo anime sarà caratterizzato da una storia realizzata dallo stesso Toriyama e affronterà argomenti mai visti prima negli altri anime o manga usciti finora.

Inoltre, è stato appena rivelato l'ingresso di nuove voci al cast originale. Alla già annunciata Masako Nozawa nel ruolo di Goku, si sono aggiunti Yumiko Kobayashi nel ruolo del Supremo Kai (Mini), Koki Uchiyama nel ruolo del nuovo personaggio Glorio e Fairouz Ai nel ruolo del nuovo personaggio Panzy (che in precedenza era noto solo come "Majin mascherato"). Potete vedere tutti i nuovi personaggi nel loro pieno splendore con l'ultimo trailer di Dragon Ball Daima.

La serie anime sarà presentata in anteprima l'11 ottobre in Giappone, ma al momento in cui scriviamo non sono ancora stati rivelati i piani per la distribuzione internazionale o dettagli sulla piattaforma in cui uscirà.

Dragon Ball Daima, cosa sono le sfere del drago blu?

Il defunto creatore di Dragon Ball Akira Toriyama ha contribuito alla realizzazione della storia principale e dei personaggi originali di Dragon Ball Daima. Yoshitaka Yashima e Aya Komaki hanno diretto la serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru ha adattato i disegni di Toriyama per l'animazione e Yuuko Kakihara ha supervisionato e scritto le sceneggiature degli episodi.

Di seguito la sinossi principale della serie: "A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono tornati bambini. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con un'azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue dimensioni minuscole, utilizza il suo Power Pole per combattere, cosa che non si vedeva da molto tempo".