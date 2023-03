Drag Me to Hell: Sam Raimi aggiorna i fan su un possibile sequel

Sam Raimi non smentisce affatto la possibilità di un Drag Me to Hell 2, alimentando le speranze dei fan del film horror.

Drag Me to Hell è uno dei film di Sam Raimi che sono rimasti profondamente connessi sia con l'immaginario del grande pubblico, che con quello della critica. A distanza di 14 anni dalla sua uscita nei cinema, il celebre regista è tornato a parlare di un possibile sequel in fase di lavorazione.

Lorna Raver è Mrs. Ganush nel film horror Drag Me to Hell

Durante la promozione di 65: Fuga Dalla Terra (di cui vi lasciamo l'ultimo trailer), il nuovo film di fantascienza con Adam Driver, Sam Raimi, che coproduce il progetto, ha partecipato a un thread di Reddit Ask Me Anything insieme ai registi di Scott Beck e Bryan Woods. Tra gli utenti c'è chi gli ha fatto una domanda riguardante un probabile sequel di Drag Me to Hell, e il regista non ha esitato a rispondere: "Il team di Ghost House Pictures: Romel Adam e Jose Canas, sta cercando di inventare una storia che funzioni, e io sono ansioso di sapere se ce la faranno!".

Parole del genere non possono che far piacere ai fan di sempre del film, e di Sam Raimi stesso, avvalorando l'ipotesi di una possibile apertura per il futuro. Non ci resta, quindi, che attendere nuovi dettagli o dichiarazioni in merito.