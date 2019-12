Dracula: il teaser trailer italiano svela la data di uscita su Netflix

Il teaser trailer italiano di Dracula ha svelato che la miniserie Netflix ha una data di uscita: il 4 gennaio 2020 arriverà in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è presente la nuova produzione originale ad opera dei creatori di Sherlock.

Dracula, ideata da Steven Moffat e Mark Gatiss, sarà trasmessa nel Regno Unito in tre serate consecutive dalla BBC a partire dal 1° gennaio, e arriverà su Netflix, dunque, appena conclusa la messa in onda oltremanica. Il protagonista è l'attore Claes Bang nell'iconico ruolo di Dracula, ispirato ai romanzi di Bram Stoker. La miniserie inglese si aprirà in Transylvania nel 1897 mentre il Conte progetta di trasferirsi nella Londra vittoriana.

Nel cast troviamo John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark, Nathan Stewart-Jarrett e Lyndsey Marshal. Il regista veterano di Sherlock Paul McGuigan dirigerà uno dei tre episodi della miniserie, gli altri saranno diretti da Jonny Campbell e Damon Thomas.