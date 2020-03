Dracula: Karyn Kusama dirigerà il reboot, nuovo capitolo del Monsterverse Universal

Confermati i rumor che volevano il remake di Dracula prossimo capitolo del Monsterverse Universal, a dirigere il film sul Signore delle Tenebre sarà la regista Karyn Kusama.

dopo il successo al botteghino de L'uomo invisibile, che ha già raggiunto quasi 100 milioni di dollari, Universal torna a scommettere sul Monsterverse mettendo in produzione un nuovo horror standalone dedicato, stavolta, al leggendario Conte Dracula.

Il regista de L'uomo invisibile Leigh Whannell aveva espresso interesse a dirigere un film su Dracula, ma il progetto è stato invece affidato nelle mani di Karyn Kusama, già autrice di Destroyer, che userà una sceneggiatura di Matt Manfredi e Phil Hay.

Come nel caso de L'uomo invisibile, anche Dracula offrirà una rilettura contemporanea del topos horror e seguirà lo schema del basso busget (L'uomo invisibile è costato solo 7 milioni di dollari) riducendo la presenza delle star nel cast perché "la vera star è la sceneggiatura" come dichiarano i produttori. E la scelta di Karyn Kusama non è casuale, visto che la regista ha una certa esperienza in fatto di horror, avendo diretto Kusama Jennifer's Body e un episodio della serie HBO The Outsider, basata sul romanzo di Stephen King.

