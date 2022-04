Dracula: il film su Mina Harker di Karyn Kusama cancellato a tre settimane dall'inizio delle riprese

Il film ispirato al mito di Dracula di Karyn Kusama, incentrato sul personaggio di Mina Harker, è stato cancellato a tre settimane dall'inizio delle riprese. La pellicola avrebbe dovuto essere prodotta da Blumhouse in sinergia con Miramax Films, ma il progetto è morto dopo l'uscita di Miramax, come rivela The Hollywood Reporter.

Il film, intitolato Mina Harker, vedeva protagonista l'attrice Jasmine Cephas Jones. Secondo la trama, Mina avrebbe dovuto incontrare Dracula nella Los Angeles contemporanea. La sceneggiatura, basata su Dracula di Bram Stoker, era firmata dai collaboratori di Karyn Kusama, Phil Hay e Matt Manfredi.

I piani per il film, rivelati per la prima volta due anni fa, hanno fatto scalpore online con i fan dell'orrore che si chiedevano cosa avrebbe fatto Kusama con la proprietà. La regista, che ha diretto il film di fantascienza ad alto budget Æon Flux (2005), di recente ha diretto ed è stata produttrice esecutiva della serie di successo di Showtime Yellowjackets.

Mina Harker sarebbe stato uno dei numerosi progetti su Dracula in fase di sviluppo a Hollywood; tra gli altri si segnala Renfield della Universal, con Nicolas Cage nei panni di Dracula e Nicholas Hoult in quelli del protagonista, e Last Voyage of the Demeter di Amblin Partners.

