Dracula, Karyn Kusama: "Il mio film sarà fedele al libro di Bram Stoker"

Dracula tornerà sul grande schermo e la regista Karyn Kusama ha parlato del nuovo adattamento del classico della letteratura assicurando che sarà una versione fedele alla storia creata da Bram Stoker.

La filmmaker ha ottenuto l'incarico di riportare l'iconico personaggio da parte di Universal e Blumhouse Pictures e, intervenendo in un episodio del podcast The Kingcast, ha rassicurato i fan del testo originale.

La regista, dopo l'apprezzato Destroyer, è attualmente al lavoro sulla storia del vampiro e ha sottolineato: "Si tratta di un adattamento piuttosto fedele al romanzo di Bram Stoker. Penso che qualcosa che si sia ignorato negli adattamenti precedenti di Dracula sia l'idea delle voci multiple. Il libro, infatti, è pieno di diversi punti di vista. E il punto di vista a cui non abbiamo ottenuto accesso, e a cui la maggior parte degli adattamenti invece ci permette di accedere, è lo stesso Dracula".

Karyn Kusama ha aggiunto: "Direi che il film sarà un adattamento chiamato Dracula, ma forse non è lo stesso tipo di eroe romantico che abbiamo visto in passato, nelle precedenti interpretazioni".

A scrivere la sceneggiatura sarà Karyn in collaborazione con Matt Manfredi e Phil Hay. Il budget dovrebbe essere in linea con i costi contenuti che non hanno impedito a L'uomo invisibile di ottenere un buon successo ai box office incassando 57 milioni di dollari a fronte di una spesa stimata in circa 7 milioni.