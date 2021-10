Dracula: concluse le riprese del film Last Voyage of the Demeter

Riprese concluse per Last Voyage of the Demeter, il film horror basato su un capitolo del Dracula di Bram Stoker.

Dopo una lunga fase di sviluppo e lavorazione, Amblin Entertainment ha annunciato la fine delle riprese di Last Voyage of the Demeter, il film ispirato al romanzo Dracula di Bram Stocker.

"Saluti al regista André Øvredal e al suo cast di talento e alla sua tenace troupe per il completamento delle riprese di Last Voyage of the Demeter. Tu sei la linfa vitale di questo sforzo creativo e, come tutti sappiamo, il sangue è la vita... E la nostra gratitudine a Berlino e Malta per la vostra ospitalità e per aver ospitato la nostra produzione. Last Voyage of the Demeter salperà, solo nei cinema, il 27 gennaio 2023" si legge nel posto condiviso da Amblin.

La pellicola orrorifica diretta da André Øvredal è ispirata al classico di Bram Stoker, in particolare al racconto del viaggio in nave del Conte Dracula in una bara dalla Transylvania all'Inghilterra. Nel romanzo, il Conte dorme di giorno in una bara che contiene terra speciale e si nutre di notte decimando l'equipaggio del cargo. All'arrivo in Inghilterra, l'intero equipaggio è scomparso e sulla nave viene rinvenuto solo il cadavere del Capitano.

Bragi Schut ha firmato la prima bozza dello script poi rimaneggiata da Zak Olkewicz.

A interpretare il Comandante del Demeter è la star de Il trono di spade Liam Cunningham, David Dastmalchian è Wojchek, il nostromo. Aisling Franciosi interpreta Anna, personaggio originale inventato per il film, Jon Jon Briones è il cuoco della nave e Stefan Kapicic e Nikolai Nikolaeff interpretano due marinai. Nel cast anche Martin Furulund e Chris Walley ad affiancare Corey Hawkins e Javier Botet che interpreta il Conte Dracula.