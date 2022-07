Downton Abbey II: Una Nuova Era in blu-ray, la recensione: il marchio dell'eleganza

La recensione di Downton Abbey II: Una Nuova Era in blu-ray: il prodotto Universal regala un video elegante perfettamente in sintonia con il look del film. Buono l'audio, negli extra un commento audio e oltre mezz'ora di contributi.

Downton Abbey II - Una nuova Era: Tuppence Middleton, Allen Leech in una scena del film

Emozioni, humour, divertimento e commozione nel ritorno a Downton diretto da Simon Curtis e arricchito da un formidabile cast. C'è un calibrato e riuscito mix di sensazioni nel secondo capitolo cinematografico dei Crawley, che nella loro sontuosa dimora si trovano ad accogliere una troupe cinematografica impegnata a girare un film muto, mentre altri componenti della famiglia partono per il sud della Francia, per scoprire un mistero sul passato della Contessa Dowager. Un film da rivivere ora in homevideo, e come vedremo nella recensione di Downton Abbey II: Una nuova era in blu-ray, il prodotto targato Universal Pictures Home Entertainment riesce a far entrare perfettamente nelle atmosfere aristocratiche dei protagonisti.

Un video elegante, perfetto per la sontuosa scenografia

Il video del blu-ray Universal di Downton Abbey II: Una Nuova Era aveva soprattutto un obiettivo preciso: rispecchiare il look del film. Ebbene, la missione è compiuta a pieni voti: l'aggettivo che infatti ci viene in mente per descrivere il video è elegante. E non potrebbe esserci complimento più adatto per le atmosfere del film di Simon Curtis: il video infatti riproduce immagini praticamente perfette, che esaltano in modo mirabile la magnificente scenografia del film, gli abiti, i costumi e la sontuosità degli ambienti. Il dettaglio è incisivo e superbo nel descrivere con minuzia ogni particolare.

Downton Abbey II - Una nuova Era: Harry Hadden-Paton, Laura Carmichael, Tuppence Middleton, Allen Leech in una scena del film

Il quadro è nitido e chiaro, favorito anche da una fotografia molto pulita e luminosa, con un lievissimo rumore che affiora solo in un paio di occasioni più scure. Sul piano cromatico i colori stupiscono per la loro brillantezza, inoltre pur nella loro sofisticata precisione non abbandonano mai la soglia del realismo, con una ricchezza di sfumature incantevole, come dimostrano i lussureggianti verdi della vegetazione nonché gli interni sempre molto particolari e intensi. Anche i neri sono profondi e compatti, mentre i bianchi si mantengono puliti e brillanti.

L'audio: una delicata cura per l'ambienza e per la colonna sonora

Downton Abbey II - Una nuova Era: Penelope Wilton, Maggie Smith in un'immagine

Sul fronte audio, la traccia italiana si ferma a un comunque buono Doldy Digital Plus 7.1, ovviamente inferiore al Dolby Atmos inglese, ma il film non è certo di azione e non contiene scene particolarmente movimentate, per cui le differenze sono limitate. Di certo va apprezzata una cura per gli effetti ambientali che saranno leggeri, ma sono comunque numerosi volendo carpire tutta la vita sonora della dimora, le cene, il lavoro della servitù o i momenti in esterna. Ma la parte più convincente dell'audio è la riproduzione della colonna sonora, che suona avvolgente dai diffusori con calore e notevole spazialità, regalando qualche piccolo sussulto anche dai bassi. In questo contesto i dialoghi sono sempre cristallini.

Downton Abbey II - Una nuova Era: una scena del film

Gli extra: commento audio e oltre mezz'ora di approfondimenti

Downton Abbey II - Una nuova Era: Laura Haddock, Michael Fox in una scena del film

Buona la sezione extra, con il commento audio del regista Simon Curtis e oltre mezz'ora di contributi. Si parte con È bello essere di nuovo a casa (3' e mezzo), che tra un breve tour del set e alcuni filmati, racconta la gioia del cast nel ritornare insieme a realizzare il nuovo film e arricchire la storia dei personaggi. Si prosegue con Ritorno a Downton Abbey: le riprese di Una nuova era (12'), un making of sulla produzione del film, sull'enorme mole di lavoro dei vari reparti per realizzarlo, con focus sulla sequenza del matrimonio in apertura, sul lavoro del regista, e ancora su costumi, cast e scene in cucina.

Downton Abbey II - Una nuova Era: Tuppence Middleton, Allen Leech nella scena della cerimonia matrimoniale

A seguire troviamo Un personaggio leggendario (4'), ovvero uno sguardo approfondito alla figura di Violet Crawley, interpretata da Maggie Smith, e La realizzazione del film... nel film (9' e mezzo), una featurette davvero affascinante dedicata al film che si gira a Downton, all'attrezzatura vintage in linea con il periodo storico, alla complessa coreografia per realizzare quelle scene e all'importanza di suono e costumi. A chiudere troviamo Lo yacht Britannia di Sua Maestà (3'), sulla vera storia della nave che si vede nel film, e infine È ora di sputare il rospo (2' e mezzo) con gli attori Laura Carmichael e Allen Leech che davanti al tè rivelano com'è stata la vita sul set.