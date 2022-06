Downton Abbey, Hugh Bonneville: "Penso che la saga sia arrivata al suo epilogo"

La storia di Downton Abbey potrebbe essere arrivata al suo epilogo: Hugh Bonneville ha svelato che il sequel Una Nuova Era potrebbe essere l'ultimo capitolo della storia.

L'interprete di Robert Crawley nelle sei stagioni della serie e nei due film ha infatti parlato della possibilità che il franchise non prosegua.

Hugh Bonneville, intervistato da The Hollywood Reporter, ha spiegato: "Sospetto, da un punto di vista pratico, che Downton Abbey sia arrivata alla sua conclusione ora. Penso fosse un buon momento per lasciare. Non lo so. Non provo mai a indovinare il futuro, ma penso per un po' avevo pensato 'In realtà sì, perché no, andiamo avanti'. Ma penso che potrebbe avere davvero poca sostanza".

L'attore ha inoltre aggiunto che Downton Abbey II: Una Nuova Era è "una potenziale conclusione gioiosa e una situazione davvero buona con cui concludere la storia".

Bonneville ha però ammesso che le speranze dei fan di rivedere i protagonisti sugli schermi non sono del tutto vane: "C'è ancora la porta aperta, ma potrebbe essere il momento giusto per fermarsi".

Hugh ha infine spiegato che immagina che in futuro Downton Abbey torni sugli schermi: "Sospetto che ci sarà un reboot. Una storia legata alle origini o qualcosa di simile. Penso sarebbe immensamente improbabile poter riportare sul set il cast per una serie. Sono passati sette anni da quando abbiamo concluso lo show televisivo. Ritornare come abbiamo fatto per questi due film è stato davvero adorabile, ma penso ci sarà un'intera nuova generazione, come accaduto con Star Wars, che sarà al centro di spinoff o altri progetti".