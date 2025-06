Downton Abbey 3, ritorni e addii nel trailer del capitolo conclusivo in arrivo al cinema

S tratta della terza e ultima pellicola tratta dalla popolare serie britannica che costituirà il suo "gran finale" come recita anche il sottotitolo

Focus Features ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Downton Abbey: The Grand Finale, il terzo e ultimo film della serie basata sul period drama della ITV creato da Julian Fellowes.

La storia segue la famiglia Crawley e il suo staff mentre entrano negli anni Trenta. Quando Mary si ritrova al centro di uno scandalo pubblico e la famiglia si trova ad affrontare problemi finanziari, l'intera famiglia è alle prese con la minaccia della vergogna sociale. I Crawley devono accettare il cambiamento mentre il personale si prepara a un nuovo capitolo con la nuova generazione che guiderà Downton Abbey verso il futuro.

Il ricchissimo cast de Il Gran Finale, vedrà i ritorni di Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Dominic West, Penelope Wilton, Joely Richardson, Paul Copley e Douglas Reith. Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan saranno invece le new entry del franchise.

La conclusione di un franchise durato 15 anni

Oltre a rappresentare la conclusione della trilogia cinematografica di Downton Abbey, Il Gran Finale segna la fine degli oltre 15 anni di attività del franchise, che ha incluso sei stagioni della serie di successo. Simon Curtis torna alla regia basandosi su una sceneggiatura del creatore, scrittore e produttore esecutivo di Downton Abbey, Julian Fellowes.

Le prime immagini de Il Gran Finale sono state presentate per la prima volta all'inizio di aprile al CinemaCon, nell'ambito della presentazione della Universal ai proprietari e ai dirigenti dei cinema. La serie di Downton Abbey ha debuttato per la prima volta al cinema con l'omonimo film del 2019, seguito da Downton Abbey II: Una Nuova Era nel 2022. Entrambi i film sono stati un successo al botteghino, con il primo che ha incassato 194 milioni di dollari in tutto il mondo.

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale sbarcherà nelle sale cinematografiche l'11 settembre 2025; in una recente intervista, Matthew Goode, che nella serie ha interpretato il personaggio di Henry Talbot, ha spiegato il motivo della sua assenza dal nuovo film.