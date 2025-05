Downton Abbey 3: un amatissimo personaggio non tornerà nel nuovo film del franchise

Downton Abbey: The Grand Finale, terza pellicola dell'amatissimo franchise, uscirà nelle sale il 12 settembre 2025, ma è stato appena confermato che un importante membro del cast della serie TV originale non farà ritorno.

Dopo il finale della sesta stagione di Downton Abbey, la saga dell'aristocratica famiglia Crawley e della sua servitù all'inizio del XX secolo è proseguita con due film, prima Downton Abbey del 2019 e poi Downton Abbey II - Una nuova era del 2022. Il marito di Mary (Michelle Dockery), Henry (Matthew Goode), è presente nel primo film, tuttavia non appare nel secondo.

Lady Mary Crawley sposa Henry Talbolt nel penultimo episodio di Downton Abbey, qualche anno dopo la morte del marito Matthew Crawley (Dan Stevens), una relazione che è stata la principale storia d'amore della prima metà della serie. Dopo la sua assenza, ci si chiedeva se Henry sarebbe tornato per Downton Abbey 3. In un'intervista a Radio Times, Matthew Goode ha confermato che il suo tempo a Downton Abbey è finito, soprattutto a causa di conflitti di programmazione.

Downton Abbey: The Grand Finale, il poster del film

Il motivo del mancato ritorno di Matthew Good nel nuovo film

Downton Abbey: Michelle Dockery e Matthew Goode in una scena del film

"Per il secondo non ero disponibile perché stavo girando The Offer", ha spiegato Goode, riferendosi alla serie sul dietro le quinte de Il padrino prodotta da Paramount+. "Poi, per il terzo, stavo girando quest'altro show [Department Q]. Ma mi sono anche rotto il ginocchio e ho dovuto subire un'operazione".

Downton Abbey II - Una nuova Era: Tuppence Middleton, Allen Leech nella scena della cerimonia matrimoniale

"Ci vogliono settimane per rimettersi, quindi non sarei mai stato in grado di partecipare. E ammettiamolo, stava per diventare un po' irrilevante. Quindi forse è una buona cosa", ha concluso l'attore riferendosi al personaggio di Henry.

Downton Abbey II: Una Nuova Era ha dimostrato come fosse possibile realizzare un film di successo anche senza il coinvolgimento di Henry, che in fin dei conti svolge un ruolo di supporto nella storia di Mary e il motivo della sua nuova assenza può essere spiegato bene con pochi dialoghi. Su queste pagine potete leggere la recensione di Downton Abbey II - Una nuova era.