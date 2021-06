Dove vai in vacanza?: il film cult con Alberto Sordi e Ugo Tognazzi torna in TV stasera su Cine34

Stasera su Cine 34 alle 21:05 torna in TV un grande classico della commedia italiana: si tratta di Dove vai in vacanza?, il film a episodi del 1978 diretto da Mauro Bolognini, Luciano Salce e Alberto Sordi, anche interprete di quello che resta il racconto vacanziero più famoso.

La locandina di Dove vai in vacanza?

Diviso in tre episodi, Dove vai in vacanza? si apre con Sarò tutta per te - diretto da Mauro Bolognini -: Enrico (Ugo Tognazzi) vorrebbe approfittare dell'estate per rimettere in sesto il rapporto con la moglie da cui si è da poco separato per adulterio.

Nel secondo episodio, Sì buana - diretto da Luciano Salce - Arturo (Paolo Villaggio) è coinvolto in un delitto da una bella italiana conosciuta durante un soggiorno in Africa.

E solo alla fine arriva l'episodio più lungo, diretto da Alberto Sordi - che ne è protagonista con una splendida Anna Longhi -, che è quello che molto spesso dà, erroneamente, il titolo a tutto il film. In Le vacanze intelligenti Remo e la moglie Augusta, romani veraci (e assai voraci, tanto da pagarne le conseguenze), vengono obbligati dai figli a trascorrere vacanze di un qualche interesse culturale, con risultati dubbi ma comici.