Dostoevskij: il teaser della serie Sky Original dei Fratelli D'Innocenzo

La serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai fratelli D'Innocenzo sarà presentata in anteprima mondiale al prossimo Festival di Berlino.

Finalmente possiamo dare un primo sguardo all'attesa serie dei fratelli D'Innocenzo, Dostoevskij, grazie al teaser appena diffuso da Sky. Teaser piuttosto misterioso che si concentra sui primissimi piani dei giovani interpreti per poi concentrarsi sulle indagini condotte dal personaggio di Filippo Timi. La serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai gemelli cineasti sarà presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2024, nella sezione Berlinale Special, per poi approdare prossimamente al cinema con Vision Distribution.

Fabio e Damiano D'Innocenzo hanno legato il loro nome alla Berlinale già ai tempi del loro fulminante esordio con La terra dell'abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival nel 2018, per poi arrivare a vincere l'Orso d'Argento per la Sceneggiatura con la loro opera seconda, Favolacce, selezionata per il concorso del 2020.

Berlino 2024: Dostoevskij dei fratelli D'Innocenzo e Spaceman con Adam Sandler e Carey Mulligan in programma

Di cosa parla Dostoevskij

Dostoevskij, una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica, è un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni.

In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da "Dostoevskij", killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell'oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.