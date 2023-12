Berlino 2024: Dostoevskij dei fratelli D'Innocenzo e Spaceman con Adam Sandler e Carey Mulligan in programma

Annunciati i primi titoli presenti nel programma della Berlinale 2024, che vede il ritorno dei gemelli D'Innocenzo con la serie Dostoevskij e il dramma Netflix Spaceman con Adam Sandler in Berlinale Special.

Il Festival di Berlino 2024 si svela coi primi titoli presentati nella sezione Berlinale Special: è un ritorno quello dei fratelli D'Innocenzo, che approderanno nella città tedesca per presentare la loro serie Dostoevskij, interpretata da Filippo Timi, Tommaso Sacco e Gabriel Montesi. Netflix sarà presente al festival col drammatico Spaceman, interpretato dalle stara Adam Sandler, Cary Mulligan e Paul Dano.

Hunter Schafer, Dan Stevens, Jessica Henwick, Marton Csókás saranno protagonisti di Cuckoo, produzione tedesca diretta da Tilman Singer ad alto tasso di tensione. E non mancheranno le star in questa edizione della Berlinale, l'ultima diretta da Charlo Chatrian e Mariëtte Rissenbeek prima dell'arrivo di Tricia Tuttle.

Lena Dunham e Stephen Fry interverranno per presentare Treasure, commedia multigenerazionale su una donna d'affari di New York che si reca con suo padre in Polonia nel tentativo di esplorare le proprie radici. Riley Keough e Jesse Eisenberg sono invece protagonisti di Sasquatch Sunset, diretto dai fratelli Zellner, che racconta un anno nella vita di una famiglia unica.

Spazio ai grandi autori con l'atteso Seven Veils di Atom Egoyan, che vede Amanda Seyfried nei panni di Jeanine, una regista teatrale che sta affrontando un trauma represso mentre si prepara a montare una produzione dell'opera Salome, mentre Tsai Ming-liang presenterà il documentario Abiding Nowhere.