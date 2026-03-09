Dorohedoro, l’anime cult annuncia la stagione 2 con un nuovo trailer

Violento, surreale e imprevedibile, l'adattamento del manga di Q Hayashida ha lasciato un segno forte nel 2020. Ora, dopo sei anni, la storia torna finalmente.

Dopo sei anni di attesa, Dorohedoro torna con una seconda stagione. Un nuovo trailer anticipa il ritorno dell'anime tratto dal manga di Q Hayashida, che debutterà a livello globale il 1° aprile 2026 con nuovi personaggi e staff confermato.

Il ritorno di Dorohedoro: trailer e data per la nuova stagione

Nel mondo degli anime contemporanei, alcune serie diventano cult quasi per caso. Non necessariamente perché dominano il mercato, ma perché riescono a creare un universo così bizzarro e riconoscibile da restare impresso nella memoria degli spettatori. È esattamente ciò che accadde nel 2020 con Dorohedoro, l'adattamento animato del manga firmato da Q Hayashida, una storia cupa e grottesca ambientata in un mondo dove magia, violenza e umorismo nero convivono senza alcuna regola apparente.

A distanza di sei anni dal debutto della prima stagione, la serie si prepara finalmente a tornare con nuovi episodi. Un nuovo trailer pubblicato da Toho Animation ha infatti anticipato il ritorno dell'anime, confermando che Dorohedoro farà il suo debutto globale con la seconda stagione il 1° aprile 2026. Le piattaforme di streaming su cui verrà distribuita la nuova stagione non sono state ancora annunciate, ma la prima stagione è attualmente disponibile su Netflix, dove continua a raccogliere nuovi spettatori anche a distanza di anni.

Il nuovo video promozionale offre un primo sguardo a ciò che attende i fan nella prossima fase della storia, mostrando anche alcuni dei nuovi personaggi che entreranno in scena. Tra le aggiunte più rilevanti figurano i misteriosi Cross-Eyes, un gruppo che nel trailer viene finalmente introdotto con diversi membri del cast vocale. Tra questi ci sono Koki Uchiyama nel ruolo di Dokuga, Daiki Hamano come Tetsujo, Yuichi Koshimura come Saji, Katsuhito Nomura nel ruolo di Ton, Atsushi Imaruoka come Ushishimada e Sara Matsumoto come Natsuki.

Il trailer conferma inoltre il ritorno del gruppo musicale (K)NoW_NAME, già responsabile delle musiche della prima stagione. La band interpreterà sia la nuova sigla di apertura, intitolata "Zettai Must Danmen", sia il brano di chiusura "Return To Head". Due elementi che suggeriscono una continuità sonora con l'identità stilistica che aveva caratterizzato la serie nel suo debutto.

Staff confermato e il ritorno dei protagonisti della prima stagione

Oltre al trailer e alla data di uscita, la produzione ha rivelato diversi dettagli sul team creativo che lavorerà alla nuova stagione. Gran parte dello staff originale tornerà infatti a occuparsi della serie, un elemento che molti fan considerano fondamentale per preservare l'atmosfera unica dell'anime.

Alla regia tornerà Yuichiro Hayashi, che guiderà nuovamente il progetto per lo studio MAPPA, uno degli studi più attivi e riconoscibili nel panorama dell'animazione giapponese contemporanea. La sceneggiatura sarà ancora affidata a Hiroshi Seko, mentre il design dei personaggi continuerà a essere curato da Tomohiro Kishi. Per quanto riguarda la colonna sonora, la composizione musicale vedrà ancora il contributo di (K)NoW_NAME insieme a Fairy_gone.

Anche il cast vocale principale tornerà a dare voce ai protagonisti della storia. Wataru Takagi riprenderà il ruolo di Caiman, il misterioso uomo con la testa di rettile alla ricerca della propria identità. Accanto a lui tornerà Reina Kondou nei panni di Nikaido, mentre Kenyu Horiuchi interpreterà nuovamente En. Il cast include anche Yoshimasa Hosoya come Shin, Yu Kobayashi nel ruolo di Noi, Miyu Tomiya come Ebisu e Kengo Takahashi nei panni di Fujita.

Quando debuttò nel 2020, Dorohedoro emerse come uno degli anime più particolari del periodo, riuscendo a distinguersi anche in un anno complicato per l'industria dell'animazione a causa della pandemia. Il suo mondo narrativo, fatto di quartieri decadenti, magia oscura e personaggi imprevedibili, conquistò rapidamente una fanbase internazionale.