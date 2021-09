Dopesick: il trailer con Michael Keaton svela gli orrori della crisi degli opioidi

Hulu ha pubblicato il primo trailer di Dopesick, serie drammatica che racconta gli effetti devastanti della crisi degli opiodi negli USA. Il trailer, capitanato da Michael Keaton nei panni di un medico di provincia, anticipa i problemi che hanno contribuito a plasmare l'universo dei tragici eventi in Virginia, come il lavoro minorile, i fatti manipolati dall'industria farmaceutica e qual era l'obiettivo finale del persone che hanno lavorato duramente per portare il loro nuovo farmaco sugli scaffali (soldi, ovviamente)

Dopesick, prodotta da FOX 21 Television Studios, si basa sul libro-inchiesta di Beth Macy del 2018 Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America. La serie Hulu, come il libro, si concentraà su una cittadina mineraria della Virginia dove un medico di nome Samuel Finnix (Michael Keaton), descritto come un dottore della vecchia scuola che pratica il suo lavoro con gentilezza e dedizione, si ritrova coinvolto in un intrigo segreto ordito da Big Pharma.

Peter Sarsgaard interpreta Rick Mountcastle, assistente del procuratore distrettuale coinvolto nel caso Purdue Pharma. Dopesick vedrà Danny Strong, Barry Levinson e Littlefield nel team creativo insieme a Michael Keaton, che si occuperà anche della produzione esecutiva. Nel cast anche Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Phillipa Soo e Jake McDorman.

I primi tre episodi di Dopesick saranno presentati in anteprima su Hulu il 13 ottobre, gli altri episodi seguiranno uno a settimana.