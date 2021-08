Michael Keaton, la gaffe via mail con Bradley Cooper: "Mi ha risposto in modo strano"

Michael Keaton si è reso protagonista di una gaffe via mail in cui ha inavvertitamente coinvolto Bradley Cooper, scambiato per un artigiano di selle per cavalli.

Michael Keaton ha scambiato inavvertitamente Bradley Cooper per un artigiano che realizza selle per cavalli, che voleva contattare via mail per chiedergli una commissione. Come ha raccontato nel corso dell'ultimo episodio di Late Night With Seth Meyers, Keaton avrebbe voluto regalare al suo cavallo una nuova sella e ha contattato il suo fido artigiano che di cognome fa Cooper. Peccato che quel Cooper fosse una star globale...

The Founder: Michael Keaton in una scena del film

Come riportato da Yahoo! Entertainment, Michael Keaton ha raccontato il divertente aneddoto direttamente dal suo ranch in Montana. Il racconto del protagonista di Batman ha coinvolto anche Bradley Cooper, finito suo malgrado nell'errore virtuale compiuto da Keaton. Con l'obiettivo di regalare al suo cavallo una nuova sella, infatti, Michael Keaton ha contattato il suo fido sellaio che di cognome fa Cooper. In realtà, però, l'attore aveva iniziato a scambiare mail nientepopodimeno che con Bradley Cooper che, inconsapevole di quanto stesse accadendo, ha iniziato a rispondere in modo quasi annoiato e stranito.

Michael Keaton ha raccontato: "Cooper mi ha risposto in modo strano. Mi chiedeva cosa volessi e io pensavo: 'Dai, come cosa voglio?!'. Praticamente, ho erroneamente inviato mail a Bradley Cooper!".

A detta di Michael Keaton, questa sarebbe stata la divertita risposta di Bradley Cooper: "Sai, pensavo ti fossi reso protagonista di una notevole gag ma, poi, ho finito quasi per crederci perché sei diventato sempre più specifico nelle tue richieste!".

Michael Keaton e Bradley Cooper non hanno mai condiviso lo stesso set ma, nel 2015, hanno partecipato entrambi al pranzo in occasione della cerimonia precedente agli Academy Awards. Quell'anno, infatti, Bradley Cooper e Michael Keaton erano candidati in qualità di Migliore attore protagonista per American Sniper e Birdman.