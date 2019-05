Dopo Rocketman un film su Madonna? Per il regista "sarebbe straordinario"

Dopo Rocketman un film su Madonna? Per il regista del film, Dexter Fletcher, sarebbe straordinario, anche se non è sicuro che la popstar ne sarebbe entusiasta.

Il regista Dexter Fletcher, in un'intervista concessa a Gay Star News ha risposto ad una domanda su quale altra icona della musica gli piacerebbe realizzare un film tra Madonna e Cher, e il regista di Rocketman non ha avuto esitazioni: "Un film su Madonna. Sarebbe straordinario! Sarebbe un po' come un giro sulle montagne russe!" Fletcher ha aggiunto di non aver mai pensato alla possibilità di un biopic su Madonna fino ad ora "Non so lei quanto ne sarebbe felice.. ma la sua è una vita straordinaria. Se dovessi raccontare un'altra icona, sarebbe Madonna"

Madonna durante il suo Blond Ambition Tour, nella prima parte dello show

Dexter Fletcher è attualmente nelle sale con Rocketman il film su Elton John che è stato presentato con successo all'ultimo Festival di Cannes. Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Rocketman - racconta la vita di Elton John sin dall'infanzia e ne segue l'ascesa come superstar e il sodalizio con il musicista e compositore Bernie Taupin (Jamie Bell). Nel cast della pellicola figurano anche Richard Madden nei panni dello storico manager e amante di Elton John, John Reid, mentre Bryce Dallas Howard è la madre del cantante. Ricordiamo che prima di Rocketman Dexter Fletcher ha diretto anche Bohemian Rhapsody - o meglio, è subentrato a Brian Singer quando questi ha abbandonato le riprese - che si è rivelato uno dei più sorprendenti successi cinematografici della stagione. Nonostante le numerose incongruenze, il film su Freddie Mercury e i Queen si è rivelato un vero e proprio fenomeno, al boxoffice e non solo. Si è già parlato di un sequel, ma al momento non vi sono notizie ufficiali.

Madonna nel video di Vogue

Tornando a Madonna, si era già parlato di un biopic sulla cantante nel 2017, con un film provvisoriamente intitolato Blonde Ambition (come uno dei tour più iconici, memorabili e scandalosi della popstar) ma lei intervenne su Instagram e ridimensionò il progetto: "Nessuno sa quello che io so e le cose che ho visto. Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque altro ci provi, è uno stupido ciarlatano. Cercare gratificazione istantanea senza fare alcun lavoro. Questo è il male della nostra società."

Intanto la Regina del Pop si prepara al ritorno sulle scene con un nuovo album, Madame X (in uscita il 14 giugno 2019) per il quale ha già rilasciato due video, Medellin e Crave - quest'ultimo, in particolare è tra migliori video di Madonna - e un tour nei teatri che sta già facendo impazzire i fan che contestano prezzi dei biglietti troppo alti, nessuna data italiana (per ora), e la modalità di acquisto dei biglietti a dir poco "avventurosa".

Sul fronte cinematografico, per ora nessuna novità: l'unico lavoro degno di nota è il docu film Madonna and the Breakfast Club che ripercorre la vita di Madonna negli anni immediatamente precedenti al successo. Nel ruolo della protagonista, l'attrice Jamie Auld, praticamente identica alla cantante in quel periodo.