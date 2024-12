Il Signore degli Anelli, i produttori vogliono Viggo Mortensen nel ruolo di Aragorn in The Hunt for Gollum

L'attore Viggo Mortesen potrebbe essere coinvolto nel film The Hunt for Gollum, il nuovo progetto della saga Il signore degli anelli.

Philippa Boyens ha rivelato che c'è la speranza di coinvolgere Viggo Mortensen, indimenticabile interprete di Aragorn, nella realizzazione del nuovo film della saga Il signore degli anelli, The Hunt for Gollum.

In una nuova intervista rilasciata a The Playlist, infatti, sono stati rivelati alcuni nuovi dettagli riguardanti il prossimo progetto live-action.

Il possibile ritorno di Aragorn

Philippa Boyens, Peter Jackson e Fran Walsh sarebbero infatti felici di collaborare nuovamente con l'attore Viggo Mortensen: "Onestamente è una scelta che spetta interamente a Viggo, dal punto di vista collaborativo, e noi siamo in una delle prime fasi dello sviluppo".

Boyens ha aggiunto: "Ho parlato con Viggo, Andy Serkis ha parlato con lui, Peter Jackson ha parlato con lui, ci siamo tutti parlati a vicenda e, onestamente, non riesco a immaginare nessuno di diverso nel ruolo di Aragorn, ma spetta completamente e interamente a lui".

Nel film Aragorn riceverà il compito di trovare Gollum da Gandalf prima che possa condividere delle informazioni importanti sull'Unico Anello a chiunque e lo riconsegni a Sauron.

Il coinvolgimento di Mortensen

Philippa ha sostenuto che, nel caso Mortensen venisse coinvolto, non verrà utilizzata la tecnologia per 'ringiovanirlo': "So che Andy vuole lavorare con lui, ma inoltre, non pensiamo che verrà usata l'Intelligenza Artificiale, si tratta di un make up digitale, e se Viggo lo farà oppure no dipenderà interamente da quanto sarà buona la sceneggiatura. E non ha ancora uno script a disposizione".

Viggo nel ruolo di Aragorn

Bisognerà quindi attendere per scoprire se ci sarà una storia abbastanza interessante per l'attore: "Scopriremo se lo considererà abbastanza per considerarla una performance che vuole realizzare. Dopo quello sarà il compito di Viggo e Andy capire come realizzarlo".

Boyens ha infine sottolineato che c'è comunque la speranza di coinvolgere Viggo: "Sospetto che se decidesse di non farlo, lo vorremmo ancora coinvolto molto, per capire come comportarci con questo personaggio".

La decisione relativa a un eventuale ritorno, tuttavia, potrebbe avvenire solo tra molti mesi.