Dopo il successo di Hamnet, anche il nuovo romanzo di Maggie O'Farrell diventa un film

Il successo di Hamnet ha convinto la produttrice Liza Marshall a collaborare nuovamente con la scrittrice Maggie O'Farrell.

Ad arrivare sul grande schermo sarà quindi Land, il prossimo romanzo firmato dall'autrice, che sarà adattato grazie al lavoro della casa di produzione Hera Pictures.

Cosa racconterà il nuovo romanzo di Maggie O'Farrell

Il romanzo Land non è ancora stato pubblicato e arriverà sugli scaffali di tutto il mondo nel mese di giugno.

Al centro della trama ci sarà una storia ambientata nel 1865.

I protagonisti saranno Tomas e suo figlio Liam, impegnati a lavorare in Irlanda tra le fila dell'Ordnance Survey, ovvero l'ente pubblico che produceva mappe, all'indomani della Grande Carestia. I due personaggi attraversano quindi un paese ancora segnato da perdite, sfollamenti e una storia irrisolta.

Il romanzo di Maggie O'Farrell, descritto come un'opera molto personale, affronterà temi come separazione e riunione, colonizzazione e resistenza, storie sepolte, e sopravvivenza, mentre viene raccontato un profondo rapporto tra padre e figlio e un vivido paesaggio irlandese.

Hamnet - Nel nome dle figlio: un'immagine

La nuova collaborazione con la scrittrice

Marshall ha dichiarato: "Land è un'opera profondamente emozionante: intima, espansiva e profondamente umana. Maggie ha una capacità straordinaria nell'illuminare la storia attraverso le vite emozionanti dei suoi personaggi, e questo romanzo sembra attuale e senza tempo. Dopo la meravigliosa collaborazione in occasione di Hamnet, sono elettrizzata nel continuare la mia partnership creativa con Maggie e portare un'altra delle sue incredibili storie sullo schermo con la stessa cura e ambizione".

Hamnet - Nel Nome Del Figlio, diretto da Chloé Zhao e di cui potete leggere la nostra recensione, ha ottenuto otto nomination agli Oscar e undici ai BAFTA.

I protagonisti sono Jessie Buckley e Paul Mescal e sullo schermo si racconta la storia di Agnes Hathaway, la moglie di William Shakespeare, e di come la morte del figlio della coppia segni profondamente la donna e l'artista.