Dopo Barbie, Mattel punta su Jessica Biel e John Cena per il film sulle Matchbox

Jessica Biel è in trattative per recitare accanto a John Cena in Matchbox, un nuovo lungometraggio in live-action di Apple Original Films, Skydance e Mattel Films che sarà diretto da Sam Hargrave. Il nuovo film è basato su una sceneggiatura di David Coggeshall e Jonathan Tropper.

Il film sarà ispirato all'omonima linea di veicoli giocattolo della Mattel. Il leggendario marchio Matchbox è stato inventato nel 1953 da Jack Odell, appassionato di automobili, per risolvere una sfida per sua figlia, che poteva portare a scuola un giocattolo solo se era abbastanza piccolo da entrare in una scatola di fiammiferi.

Quando anche i compagni di scuola della figlia cominciarono a chiedere a gran voce una "matchbox car", nacque un marchio diventato poi iconico. Gli elevati standard di autenticità delle auto Matchbox hanno guidato il marchio per oltre 70 anni e generazioni di fan. Oggi, ogni secondo vengono vendute due auto Matchbox in tutto il mondo.

Macchinine Matchbox della Mattel

La Biel sta attualmente girando la serie di Amazon MGM Studios The Better Sister, al fianco di Elizabeth Banks e Kim Dickens. È anche produttrice esecutiva della serie. Recentemente è stata anche produttrice esecutiva del successo Cruel Summer.

Per quanto riguarda John Cena, l'attore è stato impegnato moltissimo negli ultimi tempi: oltre ad aver preso parte a Barbie in un gustoso cameo, lo abbiamo rivisto nei film Amazon Ricky Stanicky e Jackpot!, così come nella terza stagione di The Bear. Ha diversi progetti all'orizzonte, ma il più atteso è senza dubbio la seconda stagione di Peacemaker, che stavolta sarà ambientata nel DC Universe di James Gunn.

Dopo il successo planetario di Barbie, quello di Matchbox è il secondo celebre brand che la Mattel vorrebbe portare al successo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Non ci resta che attendere altri aggiornamenti su questo interessante progetto. Il regista Sam Hargrave è noto per aver diretto il franchise Netflix di Tyler Rake con Chris Hemsworth.