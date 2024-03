Jessica Biel sarà star e produttrice della serie The good daughter

L'attrice Jessica Biel sarà coinvolta come produttrice e protagonista di The Good Daughter, una miniserie tratta dal romanzo di Karin Slaughter.

Il progetto sarà realizzato per Peacock e l'attrice sarà coinvolta anche come produttrice.

Di cosa parlerà la serie The Good Daughter

In The Good Daughter, che sarà adattato per il piccolo schermo dalla stessa Karin Slaughter, si racconterà la storia delle sorelle Charlotte (Jessica Biel) e Samantha Quinn, che hanno trascorso gli ultimi 28 anni cercando di ricostruirsi una vita fatta a pezzi da una singola notte di violenza. Quando un altro attacco causa problemi nella cittadina di Pikeville, Charlotte è la prima ad assistere alla scena. Ora diventata un avvocato come suo padre, la donna è costretta ad affrontare i propri demoni mentre il caso porta a una sconvolgente rivelazione dopo l'altra. Lei e Samantha dovranno chiedersi se il prezzo per essere una buona figlia sia qualcosa che valga la pena pagare.

Jessica Biel sarà produttrice della miniserie tramite la sua Iron Ocean, mentre Slaughter scriverà tutte le puntate e avrà l'incarico di produttrice esecutiva. Il progetto sarà realizzato grazie al sostegno di Made Up Stories, che aveva portato sugli schermi televisivi Pieces of Her con star Toni Collette.