Jessica Biel ha lasciato The Good Daughter, la nuova serie thriller di Peacock

L'attrice era stata annunciata non solo come protagonista della serie ma anche come produttrice esecutiva

Jessica Biel ha lasciato la serie limitata di Peacock The Good Daughter, un thriller psicologico di suspense di cui doveva essere sia protagonista che produttrice esecutiva. Al momento non si conoscono i dettagli della sua uscita dallo show, appena riportata da Deadline.

Attualmente è in corso la ricerca di una sostituta dell'attrice che andrà a ricoprire il ruolo di Charlotte Quinn e si prevede che presto verrà annunciato dalla produzione.

Basata sull'omonimo romanzo bestseller di Karin Slaughter, The Good Daughter è stata ordinata come serie dal servizio di streaming di proprietà di NBCU lo scorso marzo; la Slaughter ha scritto tutti gli episodi ed è anche produttrice esecutiva del progetto della Fifth Season e della Made Up Stories di Bruna Papandrea.

Cosa racconta la serie in arrivo su Peacock

The Good Daughter segue la storia delle sorelle Charlotte e Samantha Quinn, che hanno trascorso gli ultimi ventotto anni cercando di rimettere insieme le loro vite interrotte da un'unica notte di violenza. Quando un altro attentato spacca la piccola città di Pikeville, Charlotte è la prima testimone presente sulla scena. Ora avvocato come il padre, è costretta a confrontarsi con i propri demoni mentre il caso si avvita in una rivelazione scioccante dopo l'altra. Alla fine, sia lei che Samantha si ritrovano a chiedersi se il prezzo da pagare sia giusto per essere considerata una brava figlia.

Papandrea, Steve Hutensky e Casey Haver saranno i produttori esecutivi per Made Up Stories, società di proprietà di Fifth Season.

La Biel ha recentemente completato la lavorazione della serie Prime Video The Better Sister, un thriller basato sul romanzo di Alafair Burke. L'attrice ed Elizabeth Banks interpretano due sorelle che non si vedono da tempo, rispettivamente Chloe e Nicky, che cercano di ritrovare la strada l'una per l'altra. La Biel e la Banks sono state anche produttrici esecutive del progetto.