Doom Patrol 2: il trailer dei nuovi episodi della serie

Doom Patrol 2 arriverà il 25 giugno su HBO Max e il nuovo trailer regala qualche anticipazione sulle puntate inedite.

Il trailer riassume le caratteristiche dei protagonisti della serie e propone molte sequenze d'azione che evidenziano anche i poteri dell'improbabile team che unisce le proprie forze per salvare il mondo.

Nella prima stagione il team di Doom Patrol è entrato in azione per combattere contro Mr. Nobody e ha scoperto che The Chief ha rovinato le loro vite e li ha resi così come sono solo per salvare sua figlia, Dorothy Spinner, ora tornata alla Doom Manor. I protagonisti devono assumersi un improbabile ruolo da figura paterna e sono alle prese con qualcuno dotato di superpoteri.

Il cast dello show è composto da Joivan Wade nella parte di Victor Stone/Cyborg, Brendan Fraser che è Robotman, Matt Bomer nel ruolo di Negative Man, Timothy Dalton che sarà Niles Caulder/The Chief, April Bowlby nei panni di Elasti-Woman, Diane Guerrero che sarà Crazy Jane e Alan Tudyk nel ruolo di Mr. Nobody.

I personaggi hanno debuttato sul piccolo schermo in occasione della quinta puntata di Titans.

La serie è scritta da Jeremy Carver e avranno come produttori Greg Berlanti, Geoff Johns, Jeremy Carver e Sarah Schechter.